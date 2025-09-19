En estos días difíciles, dos caminos clave: trabajar, y saber comunicar (+Audio)

Todos los espacios posibles de comunicación serán muy válidos. Cualquier oportunidad para explicar, informar, para crear sinergias que lleven más rápido a las soluciones, es relevante en la Cuba de hoy.

Esa certeza marcó el tono de la reunión encabezada por el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, efectuada en la tarde de este jueves, y centrada en el plan de acciones para enfrentar el agravamiento de la situación eléctrica y del abasto de agua en el territorio nacional.

A través de videoconferencia, la dirección del país pudo intercambiar con todas las provincias y con el municipio especial Isla de la Juventud, luego de que tuviera lugar una actualización sobre el estado y perspectivas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), y también sobre el suministro de agua a la población.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que la situación del SEN es compleja, y se agudizó con la salida de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton.

«Se está trabajando –dijo el titular– en el generador; y en estos momentos ya está cerrándose para que se vuelva a sincronizar al Sistema».

Vicente de la O Levy enunció que la «Felton» debe entrar el sábado, y que ello significaría más de 200 MW para el SEN. El experto señaló, además, que junto con la termoeléctrica había salido un emplazamiento del Mariel, de más de 100 MW, y que luego de trabajar en la rotura, «ya se incorporó y hay una recuperación de esa potencia».

En días sucesivos, detalló, deben hacer lo mismo otros subsistemas, y con ello, «debemos ir a la situación que teníamos anteriormente: de grandes afectaciones en el momento del pico de la noche, pero con una disminución considerable (del déficit de generación) durante el día, por debajo de los 1 000 MW».

El titular comentó que la compleja situación que ha habido con la generación eléctrica no ha estado motivada por las limitaciones con el combustible, pues ese frente se ha ido resolviendo por diferentes alternativas, y afirmó que se sigue trabajando en tareas importantes como la recuperación de los transformadores, cubriendo los fallos diarios, al tiempo de que se tiene en la mira la fabricación de otros nuevos.

En cuanto al abasto de agua, se supo que las causas más significativas de las afectaciones tienen que ver con la falta de electricidad (que provoca el 50 % de los problemas), con la sequía (que ocasiona el 32 %), y con la rotura de los equipos de bombeo (lo cual representa el 10 %).

Desde la provincia de Santiago de Cuba, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, hizo una detallada descripción de cuanto se hace para aliviar la tensa realidad que allí se enfrenta con el suministro del vital líquido.

Al respecto, informó que se diseñan acciones rápidas que hagan posible una mayor disponibilidad del recurso; se trabaja en equipos de bombeo para la ciudad y para otras zonas; se visitan las estaciones más importantes, y se analizan posibles obras con vistas a mejorar el abasto.

Toda alternativa, reflexionó Antonio Rodríguez, está siendo valorada: carros-pipas; la activación de pozos; puntos de fácil acceso al preciado líquido; la posibilidad, incluso, de trasladar agua por ferrocarril. Y de algo esencial habló el dirigente: «En los lugares a los que estamos yendo, intercambiamos con la población, escuchamos sus opiniones, explicamos la situación que tenemos y las cosas que se están haciendo».

En voz de los primeros secretarios de cada territorio, la dirección del país se actualizó sobre cómo se cumplen, trazan y ejecutan planes de acción con los cuales enfrentar el agravamiento de la situación eléctrica y del abasto de agua. Los puntos comunes en el estilo que se asume en estas horas son la sistematicidad, los chequeos diarios y la búsqueda incesante de alternativas para hallar soluciones.

En La Habana, por ejemplo, se trabaja de conjunto con directivos y expertos, se buscan todos los medios posibles de comunicación y se ha tomado la decisión de movilizar a los delegados de circunscripción, porque no habrá nada más efectivo que las explicaciones casa a casa, a nivel comunitario.

Era lo que decía en la videoconferencia la primera secretaria del Partido en la provincia de Granma, Yudelkis Ortiz Barceló: Nada supera el contacto directo con el pueblo y el vínculo con las comunidades, dando información, explicando.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, valoró que hay claridad sobre «la problemática que estamos enfrentando». Aquí estamos, dijo, «más concentrados en el Sistema Eléctrico Nacional, en las afectaciones del agua, pero también conocemos el resto de los temas –de alimentación, de medicamentos, transporte, por citar algunos de ellos–».

El Jefe de Gobierno hizo referencia al trabajo que se realiza en las provincias, y al tiempo que en cada territorio se dedica en el empeño de atenuar las dificultades. Además, recalcó la importancia cardinal de la comunicación en un momento como este, y el valor de «ir a la comunidad», y «hablar directamente con las personas», como el más efectivo de los métodos.

Al reflexionar que los recorridos por las provincias han dejado ver cómo unos avanzan más que otros en la solución de los problemas, hizo énfasis en la necesidad de revisar los sistemas de trabajo, y de «establecer, dentro de lo poco que tenemos, cuáles son las prioridades».

Estos son momentos, dijo, «de ver cómo, aun en circunstancias complejas, hacemos cosas diferentes; y sobre todo al lado de la población, ahí, informando constantemente».

Hacia el final del análisis, el Presidente Díaz-Canel se refirió a la situación que vive el país, marcada en días pasados por un contexto de contingencias. El dignatario subrayó que, a pesar de la cantidad y la intensidad de las sucesivas convocatorias «anticubanas», el enemigo no logró capitalizar el malestar existente y conducirlo a un estallido social.

Lo anterior, expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, «nos demuestra que el enemigo constantemente está acechando, con un discurso calumnioso, con un discurso mentiroso, con un discurso manipulador, porque a ellos no les interesa resolver ninguno de estos problemas que estamos atendiendo entre todos, en medio de estas difíciles circunstancias que afectan a nuestro pueblo».

El Jefe de Estado hizo referencia, además, a «la cohesión entre el Partido, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, la Unión de Jóvenes Comunista, las organizaciones de masas y la población»; y destacó «la respuesta inmediata que dieron los trabajadores eléctricos», que laboraron «con mucha profesionalidad, con mucha audacia, y con mucha responsabilidad» durante la desconexión del SEN.

Díaz-Canel hizo hincapié en la importancia del debate con la población, en el estilo de explicar, de escuchar; y destacó que la sociedad cubana cuenta con espacios diseñados y organizados para alentar ese debate.

Igualmente, recalcó el valor de acrecentar en estos tiempos la vigilancia revolucionaria y de saber adaptar, ante cada circunstancia, los modos de enfrentamiento a los hechos delictivos que dañan recursos vitales del país.

Sobre la comunicación, tan necesaria en los tiempos actuales, advirtió que «todo hay que saberlo explicar, todos los días», y resaltó el valor de estar al tanto, con agilidad, de los estados de opinión de la población.

Luego de analizar el contexto internacional, las tensiones que vive Nuestra América por cuenta de un imperio que pretende imponer la paz por el camino de la fuerza, y también de abordar otros asuntos sensibles como el impacto de un bloqueo cada vez más costoso y desgarrador para los cubanos, el Presidente Díaz-Canel compartió su convicción de que «sí vamos a salir adelante», y que algún día, habiendo superado estos momentos, podremos evocar estas jornadas amargas y las maneras en que fuimos venciendo.

Ante la entereza de un pueblo que sigue unido y de pie, el dignatario expresó la convicción que no podrán desmontar las maquinaciones más perversas de este mundo: «Aquí, dijo, no se va a rendir nadie».