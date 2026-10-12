En Cuba, jornada de celebración por aniversario 68 de la Revolución

Cuba lanzó este sábado la convocatoria a la jornada conmemorativa por el aniversario 68 del Triunfo de la Revolución, a celebrarse el próximo 1 de enero en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

Al intervenir en el acto por el aniversario 158 del inicio de las guerras por la independencia, José Ramón Monteagudo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y jefe de su Departamento Agroalimentario, afirmó que la Revolución se reafirma como una fuerza viva, sostenida por la fortaleza de un pueblo unido e inspirada en el legado del Comandante en Jefe, Fidel Castro, y del General de Ejército Raúl Castro.

​El funcionario detalló que la jornada busca resaltar la continuidad del proceso revolucionario y enaltecer la resistencia popular mediante sus valores políticos, históricos, culturales y sociales, bajo la premisa de que la unidad en torno al Partido es el arma estratégica más valiosa.

​Entre las principales acciones del programa destacan el tributo a los héroes y mártires de la Patria, el fortalecimiento de la preparación para la defensa, el impulso a las prioridades socioeconómicas y la concreción de las transformaciones en marcha.

​Monteagudo instó a las organizaciones políticas, de masas e instituciones del Estado a trabajar intensamente con una elevada participación popular para alcanzar resultados superiores en el marco de la efeméride.

​El funcionario rememoró la valentía de Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, cuando dio la libertad a sus esclavos e inició la gesta contra el colonialismo español, un ejemplo de resistencia que mantiene vigencia frente a los intentos de dominación extranjera.

​Recordó que el Padre de la Patria advirtió temprano sobre los propósitos expansionistas del Gobierno estadounidense hacia la isla, alerta de plena actualidad ante las presiones que sufre la nación caribeña.

La victoria del 1 de enero de 1959 concretó el ideario de Céspedes y obliga a asumir la responsabilidad diaria de construir un país más justo, soberano y solidario, acotó.

​Pese a la difícil coyuntura económica derivada del cerco de Washington, el dirigente ratificó la certeza de que la unidad, la firmeza y la fe en la victoria son invencibles.

​Para superar estos desafíos y profundizar el proceso de construcción socialista -subrayó-, el país aprobó 176 transformaciones socioeconómicas distribuidas en 23 ejes temáticos, orientadas a consolidar la justicia social, generar riquezas y distribuirlas con equidad.

​Recalcó que la materialización de estas medidas requiere de la comprensión y participación consciente de todos los sectores de la sociedad.

En el acto conmemorativo por el inicio de las guerras de independencia estuvo presente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como otros miembros del Buró Político del PCC y funcionarios del Gobierno y el Estado.