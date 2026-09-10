Empresa vietnamita instala módulos solares en escuelas de Cuba

La escuela primaria Vo Thi Thang, en el municipio capitalino de Playa, fue el primer centro beneficiado en mayo pasado con la iniciativa, promovida por la Unión de Organizaciones de Amistad con Vietnam y la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba en Ciudad Ho Chi Minh.

En el reporte de TB Solaro, integrante de TBGP, al que tuvo acceso Prensa Latina, se dio cuenta que los sistemas de ocho paneles solares con baterías de 10 o 15 kilovatios ya se completaron en los círculos infantiles (guarderías) Vietnam Heroico y Le Van Thang, la escuela primaria Nguyen Van Troi (Cerro) y el politécnico Ho Chi Minh, todos en La Habana.

Mientras tanto se iniciaron los trabajos para la conformación de los módulos en las primarias Cesáreo Fernández (Playa) y Nguyen Van Troi (Diez de Octubre).

Las otras 13 instituciones docentes se dotarán de paneles solares y baterías en los próximos meses a partir de una lista coordinada entre la empresa ejecutora y el Ministerio de Educación de Cuba, que incluyó centros preuniversitarios vocacionales en las provincias occidentales de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas y de la Escuela Especial Solidaridad con Panamá.

El proyecto incluyó una guardería (Amiguitos de los vietnamitas) y una escuela primaria (Mártires de Tarará) en la localidad de Ben Tre, en el municipio artemiseño de Bauta.

La condición fundamental es que las instituciones educativas se encuentren dentro de un radio de 60 kilómetros de La Habana.

TB Solaro expresó en su cuenta de Instagram que para muchas comunidades de Cuba, contar con un suministro eléctrico estable no solo permite que las clases continúen sin interrupciones, sino que también brinda a los estudiantes mejores condiciones para aprender y acceder al conocimiento.

“En los próximos meses, TB Solaro continuará llevando este proyecto a más escuelas de toda Cuba, acercando la energía limpia a la educación y a las comunidades”, añadió.

Creemos que cada sistema de energía solar donado no solo ilumina una escuela, sino que también ayuda a iluminar el futuro de las nuevas generaciones de estudiantes cubanos, subrayó.

En Vietnam se han realizado varias campañas de recaudación de fondos para apoyar la construcción de sistemas de energía solar en escuelas primarias de Cuba, como el realizado en la sureña Ciudad Ho Chi Minh de julio a noviembre del año pasado.

El gobierno vietnamita donó además cuatro parques solares fotovoltaicos, de 20 megavatios cada uno, incluidos 10 megavatios de acumulación en baterías, que se colocaron en la provincia de Mayabeque.