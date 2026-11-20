«Esta visita al sector del Transporte reafirma la capacidad de ese sector para cumplir su misión en la etapa actual de implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales». Así expresó, este jueves en la tarde, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Sus palabras tuvieron lugar en la sede del Ministerio del Transporte, durante la sesión final de los días de intercambios que se han producido entre la dirección del Partido y los protagonistas de un ámbito vital para Cuba.

En estos días el Secretariado y la Estructura Auxiliar del Comité Central del Partido Comunista visitaron el sector del Transporte, en una incursión que buscó el intercambio con artífices de varias de sus organizaciones.

La actualización de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales en el Ministerio del Transporte fue el eje conceptual de tales intercambios, y también marcó todo lo reflexionado en la jornada de este jueves.

«El Partido confía en la combatividad de sus dirigentes, militantes y trabajadores; y estamos seguros de que con lo que ustedes vienen haciendo, con lo que van a proyectar y con lo que van a seguir defendiendo, lograremos avanzar con dirección política firme y con una unidad entre los trabajadores y la militancia». El Jefe de Estado sumó esa certeza desde la sede del Ministerio del Transporte, en una jornada donde se recordó con orgullo que ese sector está hecho de trabajadores humildes y comprometidos.

«Presidente, el transporte no se detiene», expresó en los primeros momentos del encuentro su titular Eduardo Rodríguez Dávila, al compartir un panorama de un organismo cuyo principal desvelo es lograr la movilidad que el país necesita.

Este 2026, como reflexionó Rodríguez Dávila, ha estado marcado por la disminución en la transportación de pasajeros y de carga, por falta de financiamiento y de piezas de repuesto necesarias para mantener el parque automotor. Pero a pesar de todas las adversidades que pesan, los protagonistas del Transporte en Cuba —dijo el titular— no renuncian a la eficiencia, ni al propósito de contribuir al bienestar del pueblo.

Las Transformaciones —expresó Eduardo Rodríguez— han llegado para ofrecer oportunidades en un sector que no descansa. Más de una voz se escuchó en la reunión de cierre, y resultó recurrente el agradecimiento por la reciente visita partidista.

La de este jueves fue una jornada que también contó con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; con otros dirigentes del Comité Central; con el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga; y otros directivos y expertos.

A propósito de este tipo de visitas —la séptima que se realiza este año a organismos vitales para el país—, Roberto Morales Ojeda razonó que, más que control y ayuda, esto es un intercambio donde tenemos la responsabilidad, como Partido, de encontrar salidas a través de las Transformaciones.

EL IMPACTO DE UNA POLÍTICA DE ASFIXIA

En su intervención de este jueves el Presidente Díaz-Canel hizo alusión a un contexto «difícil, marcado por la profundización del bloqueo y de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, con un efecto extraterritorial sobre las navieras, los seguros y el financiamiento internacional, que son elementos que impactan el trabajo de este ministerio».

Es el transporte —expresó el dignatario— «un sector duramente golpeado por este recrudecimiento del bloqueo y del cerco energético, un sector donde el pueblo siente primero la crisis». Y seguidamente hizo referencia a la falta de diésel para mover mercancías y pasajeros, a la baja disponibilidad de la flota, y a las afectaciones eléctricas que se traducen directamente en desabastecimiento, en alza de los precios, y en impacto en la calidad de vida.

El bloqueo y el cerco energético —denunció el mandatario— «no son fenómenos coyunturales, sino una política de asfixia deliberada, que golpea la movilidad de la población y la operación logística del país».

«No se puede administrar la escasez como si fuera normalidad. La respuesta debe ser combinar resistencia creativa y construcción de alternativas estructurales». El Presidente cubano comentó que, en el sector, «vimos una buena disposición, un buen pensamiento, un buen desarrollo de pensamiento estratégico en las entidades que fueron visitadas, y en el intercambio que tuvimos con los grupos empresariales en la mañana de hoy».

LA OPORTUNIDAD DE UNA VISITA

«Esta visita del Comité Central constituye una oportunidad para evaluar con rigor la situación real del sector, sin optimismos vacíos ni pesimismos derrotistas», valoró el Jefe de Estado, quien también habló sobre la oportunidad «para escuchar directamente a los trabajadores, a los militantes, a los dirigentes de la base».

Hemos encontrado —valoró Díaz-Canel Bermúdez— «un buen ambiente de trabajo, ambiente favorable, de trabajo en equipo, de disposición, de unidad, de orden, de disciplina y de participación de los trabajadores».

«Hemos encontrado también cuadros capaces, preparados, con pensamiento innovador; y creemos que hay una adecuada interpretación de las Transformaciones Económicas y Sociales en las entidades del Ministerio».

En otro momento, el Jefe de Estado afirmó: «Nosotros reconocemos en el Transporte un sector estratégico para la vitalidad del país y para el bienestar del pueblo; y su recuperación exige, por lo tanto, una conducción partidista, política, administrativa, que garantice unidad, rigor económico y justicia social».

El dignatario no pasó por alto que el bloqueo recrudecido, con cerco energético, «plantea un deterioro en un grupo importante de indicadores; y ahora el reto es cómo, en medio de estas condiciones, podemos revertir, aprovechando las Transformaciones, ese deterioro de los indicadores».

La implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, reflexionó el mandatario, «deja de ser un proceso formal para convertirse en un ejercicio de gestión cotidiana, de control sistemático y de rendición de cuentas».

Más adelante en sus palabras, Díaz-Canel Bermúdez enumeró, entre las fortalezas del sector, un capital humano con experiencia y compromiso; trabajadores y directivos reconocidos por su esfuerzo, con capacidad de búsqueda de soluciones propias; proyectos territoriales de innovación; y una política de comunicación institucional que facilita el diálogo del Ministerio con la población.

Hablando de oportunidades, el mandatario comentó que «la crisis energética actúa como catalizador de la transición hacia la movilidad eléctrica y las fuentes renovables». Y en cuanto al papel del sector en las Transformaciones Económicas y Sociales, valoró que «es decisivo»; en primer lugar, porque «es un eslabón claro de la oferta».

El transporte no es un sector más: es el multiplicador de la economía, definió el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien razonó que «sin transporte eficiente no hay oferta de alimentos, medicamentos, ni bienes esenciales».

«Cada hora de paralización de un camión o de una terminal se convierte en desabastecimiento y en elevación de los precios. Y la logística de la oferta es hoy una tarea de defensa nacional».

En otro momento de sus reflexiones, el Presidente cubano destacó que «hay que ir trabajando, dentro de lo posible, en priorizar la asignación de combustibles a actividades vitales como son la transportación de trabajadores, la carga alimentaria, los servicios de emergencia con un control estricto del uso y con una rendición de cuentas sistemática sobre este aspecto».

Igualmente, el mandatario convocó a que «el sector se distinga en varios de sus servicios por la puntualidad, la disciplina, por el cuidado del medio de transporte y la calidad en el servicio; lo cual también contribuye a formar trabajadores íntegros y comprometidos», al tiempo de expresar «una adecuada relación entre el Estado que ustedes representan, y nuestro pueblo».

Sobre cómo deben ser quienes dirigen en el sector del Transporte, el Jefe de Estado enfatizó: «El cuadro se demuestra en la tarea, en la solución de los problemas concretos de la flota, de las rutas, de los trabajadores y de la población».

«El cuadro que no se actualiza, que no conoce su proceso productivo o que se limita a transmitir instrucciones, no cumple su función. Se debe pasar de la queja por las limitaciones, a la gestión creativa de los recursos disponibles, con autonomía responsable y rendición de cuentas periódicas ante los colectivos laborales y las estructuras partidistas».

En cuanto a los trabajadores, el dignatario significó que ellos «son los protagonistas del desempeño del sector», y que no hay «Transformación posible sin trabajadores comprometidos, calificados y organizados», porque ellos “son la base de la resistencia y la creatividad».