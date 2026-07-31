El mejor método en la Zona de Defensa: conocer cada palmo del terreno

Luego de compartir experiencias como dirigente de base, en calidad de presidente de la Zona de Defensa «Calvario Fraternidad», Víctor Manuel Mir Lorenzo leyó, línea a línea y ante la presencia del presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la lección fidelista: «Crear todo un sistema coherente, operativo, funcional y flexible, que asegure la dirección y preparación del país para la defensa en tiempo de paz, garantice el paso a la situación de tiempo de guerra y su propia transformación sin grandes cambios, en un sistema único de dirección político-económico-militar del país durante la guerra».

Víctor Manuel dijo en un momento de la mañana que «hay que estar caminando, metiéndose en todos los huecos». Esa es la filosofía que le ha permitido conocer al detalle la Zona bajo su responsabilidad, y que motivó al primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba hacer una reflexión sobre cómo los presidentes de Zonas de Defensa, los grupos de trabajo en las Zonas de Defensa, van adquiriendo un notable nivel de preparación y una comprensión abarcadora de cada situación en el terreno.

«Tú te sabes —dijo el dignatario a Víctor Manuel Mir Lorenzo— dónde están los pozos, por tal calle, las características de tal población. Estoy convencido de que en otros tiempos no tenías el mismo nivel de conciencia, de detalle, de control de todas las situaciones. Entonces, un presidente de Zona de Defensa, y los compañeros que trabajan en los Grupos, están desarrollando hoy un trabajo de liderazgo comunitario, y se saben las cosas, están preparados».

Por tal razón, el Jefe de Estado también resaltó: «Esto mismo nos ha despertado otra dinámica de trabajo que nos va aportando una experiencia que no debemos perder». Díaz-Canel exhortó al presidente de la Zona de Defensa «Calvario Fraternidad» a ser capaz de transmitir a quienes trabajan con él todo el conocimiento, «para también seguir preparando a la gente». Y recalcó: «Por eso es importante que en todo esto que estamos haciendo estén los jóvenes presentes».

«Los jóvenes tienen que aprovechar que están viviendo una situación como esta, para prepararse para la defensa de la Revolución en el futuro».

Fue justamente el concepto de Fidel el que sirvió de punto de partida para la reflexión del mandatario. Al respecto, él habló sobre la importancia de «cómo nosotros, aprovechando las estructuras de tiempo de guerra, logramos ese trabajo coherente, flexible, operativo, funcional; y desde ahí atendemos todas las prioridades que tenemos en estos momentos».

Las prioridades están planteadas en los órdenes de la ideología, de lo económico, y de lo social. Así expresó el Presidente cubano en una jornada que contó, además, con la presencia de los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; del secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias(FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; del General de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; y del General de División y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra.

Igualmente se encontraban presentes el General de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Liván Izquierdo Alonso; entre otras autoridades.

La preparación para la defensa fue definida por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba como «una primera prioridad, que es la más global». En tal sentido, resaltó el valor de «cómo actualizamos todos los planes, las condiciones reales, cómo tenemos preparada a la población para que se cumpla eso que es el Concepto de la Guerra de Todo el Pueblo y que cada cubana y cada cubano tengan una misión, tengan un lugar que defender, y tengan un fusil».

El presidente del Consejo de Defensa Nacional comentó la importancia de completar las Brigadas de Producción y Defensa; de actualizar todas las estructuras, y todos los componentes del sistema defensivo territorial; así como la puntualización de todas las misiones. E hizo hincapié en la información, en cómo «nos adelantamos a las situaciones, sabiendo que tenemos una cantidad de coincidencias de problemáticas».

Sobre la idea anterior, hizo referencia al tema energético, a la situación alimentaria, al abasto de agua, a la recogida de desechos sólidos, a la necesidad del pago a los jubilados. Y en tal contexto, mencionó la trascendencia de «potenciar la economía», de atender al detalle estructuras como las Brigadas de Producción y Defensa.

En la misma línea de razonamiento Díaz-Canel Bermúdez hizo alusión a la pronta implementación de las transformaciones económicas y sociales: «Ya tenemos, dijo, 120 transformaciones que podemos implementar»; y resaltó que, «si lo hacemos bien», eso conllevará a reactivar «un grupo de producciones y servicios para la población, como parte de la integración de todos los actores económicos con las estrategias de desarrollo local y territorial», lo cual empezará a dar «un mayor nivel de oferta a la población»; y «eso nos vaya llevando poco a poco a una mejor situación con relación a la satisfacción de las necesitades de la población».

A la fuerza que hay en la participación popular dedicó el mandatario parte de sus reflexiones: «Las transformaciones, si no hay participación popular, no se van a aplicar», aseveró; a lo cual añadió que, «si no hay control popular, no se van a aplicar. Por lo tanto, tenemos que establecer, desarrollar, implementar los mecanismos de participación popular en todo lo que hagamos».

Se trata, afirmó el Jefe de Estado, de «un trabajo arduo», que debe emprenderse, dijo, con integralidad: «Que estar activados en Zonas de Defensa, estar activados en Consejos de Defensa de municipio, provincia y Consejo de Defensa Nacional, nos permita una integralidad para enfrentar todas las situaciones; y eso es lo que tenemos que seguir perfeccionando».

Durante el intercambio en la Zona de Defensa «Calvario Fraternidad» —con una extensión de 5,3 kilómetros cuadrados, unos 16 300 habitantes, y nueve circunscripciones—, Víctor Manuel Mir Lorenzo habló sobre desafíos como la distribución del agua potable; como la atención a más de 400 familias vulnerables; como la producción de alimentos y de carbón vegetal; como hallar el espacio adecuado para un SAF (Sistema de Atención a la Familia); como el mejor uso de la Fuentes Renovables de Energía; como la recogida de los desechos sólidos; o como el pago a los jubilados.

En sus palabras, el dirigente de base hacía entrever que una Zona de Defensa es como un país pequeño, con sus propias improntas y necesidades; y recordaba la consabida verdad de que, para hacer un buen trabajo en el terreno, es preciso caminarlo palmo a palmo.