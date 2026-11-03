El agua, en el centro de Criterio Compartido este miércoles

Falta prolongada del servicio, dependencia de pipas, salideros, afectaciones por los apagones y respuestas institucionales estarán entre los asuntos abordados a partir de las experiencias planteadas por la población.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez participará en el análisis junto a Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para examinar problemas, respuestas y perspectivas del programa integral dirigido a recuperar el servicio y reducir su dependencia de las afectaciones eléctricas.

El espacio saldrá al aire a las 7:15 a. m. por la frecuencias de Radio Rebelde y en cadena nacional de radio.