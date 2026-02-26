Ejercicio Nacional de Enfrentamiento detecta más de 17 Mil centros con violaciones de precios

Dania Rubio García, directora de Inspección del organismo, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que se priorizó el control de los precios concertados para los productos agropecuarios en los municipios y provincias, así como los de otros bienes y servicios acordados también localmente.

La comprobación se desarrolló del 19 al 21 de febrero, con la participación de inspectores de diversas instituciones y el apoyo de los gobiernos en los territorios.

Según detalló la funcionaria, durante el ejercicio se dio seguimiento al enfrentamiento a ilegalidades, al control a reincidentes en violaciones de precios tanto del sector estatal como del no estatal, y a los deudores de multas por violaciones en el Decreto 30 y en el Decreto ley 91.

Como resultado de las inspecciones, “se impusieron 17 mil multas con un importe de 65 506 539 pesos, 5 596 por incumplimiento de esas normas”, precisó Rubio García.

Además, ante las violaciones de precios “se ejecutaron adicionalmente medidas accesorias como ventas forzosas, decomisos, cierres de establecimientos, retiros de proyecto de trabajo de formas de gestión no estatal y enfrentamiento a ilegales”.

La directora de Inspección del MFP valoró de positivo el ejercicio, incluso con resultados superiores al realizado en enero de este año. Asimismo, durante la comprobación se ejecutaron 1 085 acciones de control fiscal, dirigidas a trabajadores por cuenta propia, Mipymes, proyectos de desarrollo local, cooperativas agropecuarias y entidades estatales.