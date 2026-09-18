EE.UU. fracasará en su intento de doblegar al pueblo cubano

En su cuenta en la red social X el Canciller respondió a la nueva ronda de sanciones que casi cada semana el gobierno de Donald J. Trump aplica contra instituciones, organismos y personas residentes en la nación antillana.

«El Secretario de Estado (Marco Rubio) vuelve a la carga contra instituciones y personas cubanas, como parte de su política de máxima asfixia económica y castigo colectivo contra el pueblo de Cuba», escribió Rodríguez Parrilla.

«Fracasará en su intento de doblegarnos. No renunciaremos jamás a nuestra soberanía e independencia, ganadas en casi 70 años de Revolución», abundó el jefe de la diplomacia cubana.

Bajo la Orden Ejecutiva 14404, la Administración Trump estableció sanciones a ocho entidades estatales cubanas y tres funcionarios.

Figuran en la nueva lista institutos vinculados a la industria del níquel y centros de investigación del sector de la defensa.