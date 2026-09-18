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EE.UU. fracasará en su intento de doblegar al pueblo cubano

EE.UU. fracasará en su intento de doblegar al pueblo cubano

Tomado de ACN

Viernes, 18 Septiembre 2026 09:35

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que la política genocida de bloqueo de Estados Unidos contra la Isla fracasará en el intento de doblegar al pueblo cubano. 

En su cuenta en la red social X el Canciller respondió a la nueva ronda de sanciones que casi cada semana el gobierno de Donald J. Trump aplica contra instituciones,  organismos y personas residentes en la nación antillana. 

«El Secretario de Estado (Marco Rubio) vuelve a la carga contra instituciones y personas cubanas, como parte de su política de máxima asfixia económica y castigo colectivo contra el pueblo de Cuba», escribió Rodríguez Parrilla. 

«Fracasará en su intento de doblegarnos. No renunciaremos jamás a nuestra soberanía e independencia, ganadas en casi 70 años de Revolución», abundó el jefe de la diplomacia cubana.

Bajo la Orden Ejecutiva 14404, la Administración Trump estableció sanciones a ocho entidades estatales cubanas y tres funcionarios. 

Figuran en la nueva lista institutos vinculados a la industria del níquel y centros de investigación del sector de la defensa. 