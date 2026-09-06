Edición especial de Fihav 2026 tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre

Durante la presentación del evento, explicó que la decisión de mantener la Feria se adopta en un escenario particularmente complejo para la economía cubana, marcado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y las dificultades energéticas que enfrenta el país.

Comentó que, aun en esas circunstancias, Cuba mantiene la decisión de avanzar en las transformaciones económicas y de continuar promoviendo oportunidades de negocios y alianzas con empresarios extranjeros.

FIHAV volverá así al formato virtual empleado durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, y el 26 de noviembre sesionará en el Palacio de Convenciones un foro de negocios.

La mayor bolsa comercial del Caribe dedicará también un espacio a los vínculos económicos con los cubanos residentes en el exterior y respecto a la participación extranjera, Pérez-Oliva Fraga afirmó que se aspira a mantener una presencia diversa de empresarios de decenas de países.

La convocatoria para participar en FIHAV 2026 estará abierta entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre y en el espacio virtual podrán habilitarse estands de expositores y desarrollarse conferencias, seminarios y actividades para la promoción de productos y servicios.

Los contenidos del evento se transmitirán en tiempo real y las plataformas permanecerán activas durante los 30 días posteriores a la conclusión de la Feria, con el propósito de favorecer la continuidad de los intercambios y la concertación de negocios y alianzas.