Dos fallecidos y 27 lesionados en accidente masivo en Camagüey

El siniestro se produjo cuando un ómnibus de transporte de trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, procedente de Holguín, se salió de la vía y se volcó.

En el lugar del hecho se encuentran presentes las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno.

Según informó Carlos Morán Giraldo, director provincial de Salud Pública en Camagüey, se atienden 12 lesionados en el policlínico de Sibanicú y en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech reciben atención un paciente en estado crítico y otros dos en el salón de operaciones por traumas ortopédicos.