Disponibles para consulta ciudadana cuatro nuevos proyectos de ley

Los textos de los proyectos de ley «Código de Trabajo», «De Tierra Agropecuaria y Forestal», «De la Vivienda» y «De Organización de la Administración Central del Estado», y el correo electrónico habilitado, se publican en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el objetivo de promover la participación ciudadana en este proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población.

La primera de estas propuestas de disposiciones normativas «actualiza y perfecciona las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores, con independencia del sector donde laboran; resalta el trabajo como un valor primordial, que constituye un derecho, un deber social, un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar y la vía fundamental para que satisfagan sus necesidades materiales, personales y espirituales; establece los derechos de los trabajadores y los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento; así como desarrolla lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo mediante la participación efectiva de los trabajadores y la negociación colectiva».

El segundo proyecto de ley se plantea la actualización del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios, así como su unificación de forma sistémica, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo agrario, como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social del modelo de desarrollo económico y social socialista cubano.

El proyecto de ley «De la Vivienda» tiene como objeto «establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética».

En tanto, la propuesta de disposición normativa «De Organización de la Administración Central del Estado» regula las bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran.

Dichos proyectos de ley han sido debatidos y enriquecidos en diferentes procesos de consulta realizados hasta la fecha como parte del proceso legislativo cubano; previo a su análisis y discusión por parte de los diputados.

Proyecto de ley «Código de Trabajo» (PDF)

Proyecto de ley «De Tierra Agropecuaria y Forestal» (PDF)

Proyecto de ley «De la Vivienda» (PDF)

Proyecto de ley «De Organización de la Administración Central del Estado» (PDF)

Correo electrónico habilitado para la participación ciudadana: comunicacion@anpp.gob.cu