Disponibles las Transformaciones Económicas y Sociales tras su actualización

Como resultado de un amplio proceso de consulta y debates en el Buró Político, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros, se actualizaron y fueron aprobadas las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos, que se presentan a continuación:
Descargar aquí íntegramente las Transformaciones Económicas y Sociales junio 2026
Disponibles en Soberanía y en el sitio de @PresidenciaCuba las Transformaciones Económicas y Sociales.— Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) June 25, 2026
Es importante que nuestro pueblo las conozca para que participe activamente en su implementación y control.
Pueden descargarlas en el siguiente enlacehttps://t.co/wMGAF2VhfC pic.twitter.com/qovly9sZ5a