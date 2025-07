Diputados debaten y proponen sobre la realidad económica del país

Denominador común en no pocos de los intercambios tuvieron que ver con el empleo de la ciencia y la innovación en todos los procesos, fomentar la comunicación social y el intercambio con la población, así como el imprescindible aporte de todos los actores, tanto estatales como no estatales, en aras de salir adelante en la economía, sinónimo de más condiciones para continuar aplicando medidas de beneficio social y las que se relacionan con las conquistas de la Revolución.

Ian Pedro Carbonell Karell diputado por el municipio pinareño de Minas de Matahambre, se refirió a que los desafíos actuales requieren medidas audaces e integrales para la mejora continua del sistema de dirección de la economía, con más agilidad y capacidad de actuación en un contexto diferente a lo concebido hace 10 o 20 años atrás.

Se notan avances en el informe rendido por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, afirmó, a la par que sugirió que es un imperativo el mejoramiento de la balanza comercial, principal fuente de generación de divisa y principal salida para optimizar la economía.

Enfatizó en que lo decisivo es encontrar recursos en la economía para poder respaldar disposiciones de beneficio social, de lo cual es un ejemplo la medida anunciada este 16 de julio sobre el incremento de pensiones mínimas.

El Primer Ministro dijo que tomaron nota de esos planteamientos y analizarán en el grupo económico del gobierno las propuestas realizadas por Ian Pedro a quien contactarán para intercambiar.

Anneleisy Azcuy Robaina, diputada por los Arabos, Matanzas, recalcó que los especialistas a nivel de gobierno municipal, tienen que estar preparados para el establecimiento de negocios con inversión extranjera y en la presentación de proyectos en ese sentido. «Trabajar juntos y con integralidad siempre buscando y respetando el bienestar del pueblo, es tarea imprescindible», subrayó.

Carlos Luis Jorge, viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, agradeció la intervención de la diputada en relación con el funcionamiento de la inversión extranjera, que debe ser componente fundamental en la estrategia de desarrollo del país, y lamentablemente no tiene la misma expresión en todas las entidades y organismos que se vinculan a esta actividad, pues no hemos sido capaces de atraer los flujos de inversión que necesita el país.

Sin referirse a los elementos internos y externos que inciden negativamente aseguró que en la intervención del Primer Ministro se concentran las propuestas para mejorar el ambiente de inversión, que no puede alejarse de la situación de la economía, porque el flujo de capital debe ir hacia donde haya mejores rendimientos y posibilidades de que avance la economía.

No se renuncia a la decisión de que sea componente fundamental, sin vender al país -como dijo la diputada-, porque la inversión extranjera no solo atrae financiamiento externo sino que además da la posibilidad de acceder a mercados, da acceso a tecnología y genera encadenamientos entre varios sectores de la economía, subrayó.

Apoyando la intervención del Primer Ministro –explicó-, se han concentrado en elaborar propuestas para atraer esa inversión y habrá más resultados en la medida que se cumplan las medidas señaladas de control, gestión y asignación de divisas, el perfeccionamiento del mercado cambiario y la dolarización de la economía.

Por su parte Carlos César Torres Páez, diputado por San Luis, Pinar del Rio, dijo que en los informes presentados en esta sesión se evidencia el complejo escenario económico interno y externo, y se recogen de forma crítica y autocrítica los discretos avances que nos ponen en condiciones más favorables para implementar medidas más profundas y trascendentes para la trasformación económica del país.

Ejemplificó que lograr eso significará, entre otras cosas, reducir inflación, que se pueda realizar la reforma general de salarios y se dispongan de más recursos para ampliar los beneficios en las políticas sociales. Abogó porque sean fortalecidos los Consejos Técnico asesores de los organismos e instituciones, de los gobiernos municipales y provinciales, del sistema empresarial, con vistas a trabajar de manera coordinada y utilizando todos los saberes.

Recordó que en 1993, Fidel aseguró que la ciencia y sus producciones debían ocupar el primer lugar de la economía nacional partiendo de que con los pocos recursos de que dispone el país había que ampliar las producciones de las inteligencias.

A partir de esa idea, consideró Carlos César, tenemos que centrar la mirada en aprovechar las potencialidades de la economía del conocimiento, en la industria biotecnológica y biofarmacéutica y de la industria de la Informática, la agricultura orgánica, la exportación de servicios académicos, las industrias culturales y creativa, el turismo especializado. Son oportunidades en las que debemos centrar la atención, recalcó.

Habló también de algo en lo que se ha hecho énfasis en las comisiones y en esta sesión del Parlamento, que es seguir avanzando en la consolidación de la empresa estatal socialista, en el redimensionamiento de las OSDE, y en el fomento de mipymes estatales, especialmente en las dedicadas a la exportación y producción de bienes.

El mayor control popular e institucional, el empleo de la ciencia y la innovación al máximo, practicar bien la comunicación social para que el pueblo conozca por donde van las decisiones y opine fueron otros aspectos a los que se refirió.

Muy centrado en los informes presentados en la jornada matutina estuvo Carlos Miguel Pérez Reyes, diputado por Playa, La Habana, quien se refirió al programa de gobierno acerca de los ingresos externos. Planteó que si bien el mundo está patas arriba por guerras y muchas cosas debemos centrarnos en lo que sí podemos y tenemos que controlar, para lo cual se basó en elementos identificados en los más de 80 controles de la comisión de Asuntos Económicos que arrojaron factores comunes.

Diputado Carlos Miguel Pérez Reyes.

Se refirió a medidas que por la complejidad de esta etapa suelen tardar en aplicarse más de lo necesario y hacen interpretar al pueblo que son concesiones que no se quieren hacer, así como cuestiones que no se informan en nombre de cuidar la seguridad.

Propuso que bajo la conducción del Partido, de la Asociación de Economistas de Cuba (Anec) y la Central de Trabajadores de Cuba se hagan discusiones inspiradas en los parlamentos obreros de 1994, que en su momento incidieron en que se redujera la cantidad de ministerios y se diseñaran estímulos para sectores estratégicos.

Por su parte, Rubén Darío Mora Fernández, diputado por el municipio de Holguín, intervino para reflexionar que en la implementación de las medidas para el perfeccionamiento de la macro economía también hay que incidir en la micro economía.

Hay que ampliar las competencias productivas territoriales y ejemplificó que las empresas tienen que moverse más y propuso que la Anec debe participar en esas competencias y otros organismos especializados, no solo las universidades, que merecen un alto reconocimiento por el acompañamiento en los territorios para perfeccionar los planes de desarrollo local.

Mencionó a las empresas vinculadas a proyectos y diseños para la creación de las empresas agroindustriales, pues ha habido problemas para su formación; también en la constitución de nuevas cooperativas no agropecuarias que signifiquen utilización y reutilización de recursos no importados.

Los temas de la Asamblea salen del pueblo

Danhzy Díaz Pereira, diputado de Marianao, comentó que existen muchas más trabas para las exportaciones, y puso como ejemplo algunas experiencias que conoce en el Ministerio de Educación Superior. Se refirió a las medidas tomadas en los últimos meses, con afectación en la calidad de vida en algunos casos, por lo que llamó a cuidar los detalles y explicar más todo lo que se acuerde. «No existen ya los silencios, pero en la comunicación correcta y las explicaciones van la credibilidad de la Revolución», dijo.

Danhzy Díaz Pereira, diputado de Marianao.

«Al bloqueo hay que entenderlo como la causa y no como justificación de muchos de nuestros problemas. Hay que lograr que nuestras decisiones se comuniquen mejor. Propuso encontrar más formar de participación de los diputados en la cotidianidad y formar contrapartes para la toma de decisiones. Esta Asamblea hace mucho para el pueblo que representamos y los temas salen de la realidad social que vivimos. No somos una Asamblea que se complace con el informe de nadie», comentó.

«Nos quieren imponer que si no hay conflicto no hay democracia, pero nosotros tenemos que seguir trabajando por el consenso, el diálogo, la ética. Somos diputados electos por el pueblo, no por ningún partido político como sucede en otros parlamentes y eso tiene una responsabilidad», concluyó.

El diputado Noel Rolando Benítez, dedicó su palabras a los esquemas cerrados de la economía y propuso que debemos trabajar en una buena gestión de marketing para aquellos productos que queremos exportar. Puso como ejemplo el sector del tabaco, el cual tiene un esquema cerrado que funciona a la perfección. «Pero para que eso funcione, esa divisa que se genera tiene que llegar al eslabón primario de producción porque es la manera de estimular a los productores», acotó.

Desde Arroyo de Naranjo, el diputado Emilio Interián Rodríguez, habló con claridad. «Han pasado seis meses y la situación es peor en combustible, alimentación, energía. El bloqueo no se va a quitar mañana, pero necesitamos Ministerios más dinámicos. Si queremos recuperar sectores muy importantes hay que promover la inversión extranjera. Por ejemplo, el sector cañero. La producción de azúcar y de alcoholes la necesitamos porque eso da producción de alimentos también», explicó.

Al referirse a la ganadería señaló que es una rama que no permite hoy que sus resultados amortiguen su producción. El hurto y sacrificio están afectando mucho. «Con el precio actual para la leche y la carne no se puede mantener la ganadería. Hay que ir a la divisa. Y esto hay que hacerlo o extenderlo al porcino y al ganado mayor. No podemos seguir sin carne de puerco en Cuba. Se puede crecer más en el ganado menor y se puede hacer también estas propuestas en los frutales que hoy se pierden», manifestó.

Desde el ejemplo personal contó que en el 2024 no se le murió ningún animal. En su finca ha construido un cebadero de toro, una nave para gallinas y otra para conejo, como una muestra de su interés por la alimentación del pueblo.

Ydael Pérez Brito, Ministerio de Agricultura, al intervenir en el punto recordó que la leche, la carne, el huevo y el café no cumplen sus planes de producción, pero en el resto de las viandas y productos crecimos, aunque muy lejos de alcanzar lo que necesita el pueblo. «Llegamos a 30 mil toneladas de arroz, pero muy lejos todavía de las 500 mil que cubriría la canasta básica», reconoció.

Ydael Pérez Brito, Ministerio de Agricultura.

Por su parte, Alberto López Díaz, Ministro de industria Alimentaria, ratificó que tenemos disponibilidad en la industria alimentaria para producir más de 80 mil toneladas de pulpas en jugos, pero no se aprovecha y solo llegamos a 16 mil en estos momentos. «Y estamos trabajando en encadenamientos y nuevas formas de producción», comentó.

Víctor Moreno Montesinos, de Contramaestre, se refirió a la ganadería con elementos interesantes. «Tuvimos más del 80 % de la población ganadera en el Estado, pero hoy es el revés, el 84 % está en el sector privado. Es importante señalar además que 19 % concentran hoy el 60 % de los vacas reproductoras. Si queremos cambiar eso hay que darle una atención diferenciada. El MININT y la Agricultura no lo pueden resuelven todo. La masa decrece y es por hurto y sacrificio. Es una tarea de cubanos dignos», afirmó.

Hay que tener más caña y más azúcar

Por lo que significa para la economía, las tradiciones y como medio de vida de miles de familias cubanas era imposible que los parlamentarios dejaran de abordar el tema de la zafra azucarera.

Hay que hacer un enorme esfuerzo para la próxima contienda, aseguró el diputado Jorge Luis Tapia Fonseca, quien dijo que en los últimos cinco años la producción cañera ha tenido decrecimiento por problemas objetivos y subjetivos, con alta incidencia en la parte industrial.

Las deficiencias en las reparaciones de los centrales han provocado que no sean alcanzados los niveles productivos necesarios y a pesar de las discusiones hay asuntos que no han tenido solución, sobre todo el problema energético –léase calderas-, a lo cual se agrega la descapitalización de los recursos humanos, puntualizó.

Para revertir la situación destacó que al Grupo Azcuba se le ha aprobado un esquema financiero que requiere alto esfuerzo desde el municipio, las empresas azucareras, los gobiernos municipales y provinciales y los organismos que intervienen en el aseguramiento, la logística y producción y entrega de insumos.

Su intervención fue motivada por la de la diputada Ivis Villa Miranda, presidenta de una cooperativa de producción agropecuaria en Bayamo, cuyo objeto social es la producción cañera, pero que por las afectaciones y decisiones cuestionables en esta zafra solo alcanzó el 31 % de lo planificado.

Tapia acotó que hay que sembrar más caña, mejorar la situación del salario de los trabajadores azucareros, lo cual debe tener respuesta en las propuestas que serán presentadas en los próximos días, contentivas de qué incentivos y medidas adoptar para transformar el sector, porque las puestas en práctica hasta ahora no han dado resultado.

Por su parte, Yoexis Manresa Peñalver, diputado por Palmira, Cienfuegos, abogó por que sea aprobado un esquema de financiamiento cerrado para la acuicultura, probado renglón exportable a plazos cortos por lo rápido de la recuperación de lo que se invierta.