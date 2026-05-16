Díaz-Canel visita Vedca: “Esta empresa es un baluarte de la cooperación con China”

Durante el recorrido, el mandatario destacó que Vedca —resultado de un contrato de asociación entre la empresa china Tianjin Dongxing Industrial Group Co. Ltd y la cubana Minerva— se ha convertido en un importante actor de la movilidad eléctrica del país. “Esta fábrica es una expresión concreta de la Comunidad de Futuro Compartido que estamos construyendo con China”, afirmó Díaz-Canel, quien añadió que debe distinguirse como una instalación innovadora que aporte al desarrollo del país.

El jefe de Estado señaló que la producción de Vedca está directamente vinculada a la transición energética, una de las tres prioridades estratégicas de Cuba, junto con la defensa y la producción de alimentos. En este contexto, puso énfasis en la movilidad eléctrica como componente esencial. “Podemos hablar mucho de movilidad eléctrica, pero si no tenemos el equipamiento no lo podemos lograr”, sentenció.

Díaz-Canel instó a los trabajadores y directivos de la empresa a pensar en grande, a diversificar líneas de productos y aplicar la innovación en función de las necesidades del país. Propuso, entre otras ideas, extender el uso de estos vehículos al apoyo de la producción de alimentos, la transportación de medicamentos (incluyendo sistemas refrigerados), y la recreación popular mediante unidades móviles con paneles fotovoltaicos y pantallas audiovisuales.

La innovación en función de la diversificación es pensar en grande y no acostumbrarnos a que sea una sola gama de productos. La tecnología lo permite, es muy flexible.

Por su parte, el director de Vedca, Julio Oscar Pérez Pérez, explicó que la asociación comenzó a funcionar en 2021, tras superar las dificultades impuestas por la COVID-19. Los resultados han sido crecientes: de 1 000 unidades ensambladas en el primer año, se alcanzaron 10 000 en 2025, con una facturación superior a los 12 millones de dólares y un ingreso al país de casi 2 millones de dólares.

Actualmente, Vedca cuenta con tres líneas de producción fundamentales: bicicletas eléctricas, motos eléctricas y triciclos eléctricos. En el segundo semestre de este año se prevé la incorporación de autos eléctricos de mediana potencia (autonomía de 200-250 km, velocidad de 80-90 km/h) y camionetas eléctricas, con dos modelos ya autorizados.

El directivo añadió que la empresa emplea a 96 trabajadores (20 mujeres) con una edad promedio de 46 años y un salario medio de 16 500 pesos. Se aplica un esquema de suplementos alimentarios para estabilizar la fuerza laboral. Además, se avanza en la creación de una empresa mixta que incluirá una línea de producción de estructuras metálicas, lo que permitirá fabricar los cuadros de los triciclos en Cuba, con ahorros superiores al 50 % del espacio y la incorporación de tecnología avanzada como corte por láser y soldadura robótica.

En cuanto a la comercialización, los productos se venden a través de pasarelas de pago internacional (clientes desde el exterior) y en cadenas de tiendas, principalmente con TRD, que ya ha adquirido más de 1 000 bicicletas y motos en lo que va de año. También se vende a empresas estatales con liquidez. La demanda supera la oferta actual, y la meta es cerrar el año con más de 20 000 unidades entregadas.

Uno de los aspectos más relevantes es el aporte de Vedca a la sostenibilidad energética. El edificio socio-administrativo ya cuenta con un sistema fotovoltaico, y para agosto o septiembre se prevé la independencia total de la red electroenergética nacional. Además, todos los triciclos que se ensamblen a partir de ahora incluirán un panel fotovoltaico que incrementa su autonomía entre un 30 y un 40 %. Se estudia también incorporar sistemas fotovoltaicos plegables para motos y bicicletas, así como estaciones fijas que ayudan también para la carga doméstica.

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, quien acompaño al presidente y cumple dos años de misión en la isla, destacó que Vedca no solo produce equipos con nuevas energías, sino que también las utiliza en su proceso productivo.

En sus palabras reconoció la visión de futuro del mandatario cubano por apostar a las fuentes renovables de energía. “Sin los esfuerzos de los últimos años, Cuba no tendría hoy la posibilidad de mostrar esta resiliencia frente a las sanciones ilegales”, afirmó. El diplomático reiteró la voluntad de China de redoblar el apoyo a la transición energética cubana y anunció el objetivo de convertir a Vedca en un ejemplo de la cooperación bilateral y de la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido.

Díaz-Canel concluyó su intervención llamando a la empresa a convertirse en abanderada del uso de fuentes renovables, de la innovación, así como de la transformación digital y la inteligencia artificial, y a ser “una organización moderna, flexible, innovadora y competitiva, que dé ejemplo de la empresa eficiente y socialista que queremos”.

Antes de irse, el jefe de estado confesó que visitar Vedca, hoy cuando el país vive una difícil situación a consecuencia del bloqueo recrudecido con el bloqueo recrudecido con el cerco energético de Estados Unidos, es muy alentador, porque es visible de que en este colectivo se combate y se trabaja por el desarrollo.

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