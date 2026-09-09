Díaz-Canel visita fuente de abasto de agua “El gato” y centros productores de alimentos en Mayabeque

En esta ocasión y como continuidad a sus visitas a los campos de pozos “Paso Seco” y “Cuenca Sur”, el mandatario llegó hasta la Fuente de Abasto El Gato, ubicada en la provincia de Mayabeque, la cual abastece con sus 17 pozos, hoy operativos 11, al 26,7 por ciento de los clientes de La Habana, localizados en los municipios Habana del Este, Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 10 de octubre y Cotorro.

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Aunque dejó claro que la estrategia trazada para que haya agua aunque existan apagones aún no tiene efectos en la mejora del servicio, el jefe de Estado revisó a los organismos implicados: el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, apoyados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el cumplimiento de plazos para mover motores a fuentes como Paso Seco, Cuenca Sur y el Gato para que, aunque falle el Sistema Electroenergético Nacional, los pozos sigan funcionando y la tubería principal se mantenga llena.

De igual manera, se actualizó la información sobre la marcha del proceso de instalación paneles solares y sistemas de baterías en los bombeos y rebombeos de la capital, para lograr independencia energética total y eliminar el gasto de diésel, el fin anhelado de este programa integral de aseguramiento al abasto de agua, que también incluye reparaciones de redes, eliminación de salideros y reparación de sistemas automáticos.

Díaz-Canel dijo que continuará el seguimiento a este programa integral de rehabilitación cuya estrategia -insistió- debe irse extendiendo a otras provincias. Sobre este proceso le explicaron la viceprimera ministra, Inés María Chapman, el presidente del Instituto nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, que recientemente recorrieron territorios.

Fotos: Estudios Revolución

Durante su estancia en la provincia de Mayabeque, el Presidente Díaz-Canel visitó la Empresa Agroindustrial Azucarera Boris Luis Santa Coloma del municipio Madruga, un colectivo que, luego de una zafra muy corta por problemas de falta de combustible y lubricantes, renueva sus actividades con las posibilidades que abren las transformaciones económicas y sociales, entre ellas las asociaciones con diferentes formas de gestión y la diversificación productiva.

El director del Boris Luis Santa Coloma, Humberto Báez Hernández, comentó al mandatario sobre la producción de arroz, frijoles, viandas, en la actividad azucarera destacó la producción de derivados como melado y raspadura y mencionó que los productores cañeros han recibido con motivación el aumento del pago por toneladas entregadas, una medida de inicios de este año.

En Mayabeque, un territorio que decide la producción de alimentos del país, el jefe de Estado conoció de los nuevos bríos que experimenta la Unidad Empresarial de Base de Genética Avícola “Amistad cubano- vietnamita”. El Dr. En Ciencias Juan José Bermúdez Hernández valoró, en diálogo con la prensa, lo fundamental que es esta entidad para la recuperación de la producción nacional de pollo y huevo.

Después de vivir un deterioro de su actividad por los prolongados apagones, la UEB de Genética Avícola retomará en octubre el mejoramiento de la raza white leghorn, un hecho posible por la instalación de sistemas solares con respaldo de baterías que beneficia las diferentes naves las 24 horas.

También en la occidental provincia de Mayabeque, el mandatario dedicó parte de su agenda a intercambiar con el productor Lázaro Fundora. En ese tipo de diálogos que el mandatario disfruta por ese saber haciendo, se conoció de la historia de vida de este campesino, que hace décadas dejó de ser chófer para probar suerte en una “tierrita”, que hoy son cerca de 40 hectáreas.

“Usted es un hombre sabio”, le dijo Díaz-Canel a Fundora, propietario de La Finca la Esperanza, una de las más destacadas en la producción de frutales de la provincia y que con las nuevas transformaciones puede hacerse más eficiente

El hombre de la tierra le comentó y enseñó a Díaz-Canel, finca adentro y muchas veces mano en el hombro como si fuera un viejo amigo, cada uno de sus proyectos, entre ellos una minindustria, el desarrollo de un módulo pecuario, la cría de abejas meliponas para polinizar sus frutales y los pasos que da con el fin de estabilizar su actividad exportadora.

Al despedirse de Fundora, el Presidente le comentó lo alentador que es ver al cabo de muchos años el resultado en el campo de una vida de sacrificios y la respuesta del productor no se hizo esperar: “Si volviera a nacer fuera guajiro, porque me gusta la tierra”.