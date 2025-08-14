Díaz-Canel recorre sitios de interés en La Habana

Acompañaron al mandatario la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh; Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en La Habana; y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la ciudad, entre otras autoridades.

En horas tempranas visitó la Tribuna Antiimperialista, donde se desarrolla un fuerte proceso inversionista. Allí constató los trabajos en jardinería, el monumento central, pintura de fachadas y otras labores. El mandatario insistió en la necesidad de mantener una intensa vida política y cultural en este sitio simbólico, con actividades frecuentes.

Posteriormente se trasladó a los círculos sociales “Gerardo Abreu Fontán” y el Balneario Universitario, ambos con gran movimiento durante el verano.

Díaz-Canel orientó explotar al máximo sus capacidades con una programación cultural intensa. Planteó evaluar cambios en su gestión económica, sugiriendo la posibilidad de que cada centro opere con mayor autonomía.

En el Centro Histórico visitó varias instituciones culturales incluidas en las Rutas y Andares: la Casa de Asia, la Casa Benito Juárez, la Casa de la Obra Pía, la Casa de África (en restauración) y la Casa del Conde de Jaruco. Conoció sobre las inversiones que continúan en el territorio, incluyendo la construcción de viviendas para residentes.

Finalmente llegó al Palacio de Pioneros Ernesto Che Guevara, reinaugurado en abril. Allí constató las acciones de reparación realizadas en esta primera etapa. La ministra de Educación explicó la recuperación de áreas vocacionales y especialidades. El presidente señaló que aunque se ha detenido el deterioro, deben continuar los trabajos, especialmente en el transporte y la piscina.