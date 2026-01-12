Díaz Canel: «No existen conversaciones con el gobierno de EEUU»

«No existen conversaciones con el gobierno de EE. UU., salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio», escribió este lunes en sus perfiles oficiales de Facebook y X el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez.

Añadió en tal sentido que «siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE. UU., incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia.»

«El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EE. UU., empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano. Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami», agregó Díaz Canel en su mensaje.

Escribió además que «existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente».

«Como demuestra la historia, las relaciones entre EE. UU. y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica», concluyó en su misiva.