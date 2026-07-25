Díaz-Canel: La preparación para la defensa es tarea fundamental

La preparación para la defensa y la elevación de la disposición combativa en interés de la Guerra de Todo el Pueblo es una tarea fundamental, por la cual tenemos activados los Consejos de Defensa Nacional, Provincial, Municipal y de Zona.

Así lo afirmó el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al participar, como cada viernes desde que inició este año, en el Día Nacional de la Defensa.

En visita a la Zona de Defensa Libertad, en el municipio capitalino de Marianao, el Jefe de Estado se refirió a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos y a la amenaza constante de una agresión a Cuba. Reiteró que prepararnos es objetivo fundamental.

Señaló entre las prioridades todo lo que tiene que ver con la protección de la población; el completamiento de las estructuras en los componentes defensivos territoriales; y la puntualización, en la situación real que vive la nación, del contenido de los planes de puesta en completa disposición combativa.

TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Al tratar la actualidad del país, el mandatario abordó también las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, en las cuales, dijo, se ha trabajado con intensidad.

Con el cierre del martes, informó, existen 80 aprobadas para su implementación, la mayoría de ellas con sus normas jurídicas. La semana próxima, auguró, vamos a llegar a más de un centenar de transformaciones listas para su implementación.

Apuntó que «se han priorizado aquellas que tienen que ver con desatar las fuerzas productivas, todo lo que tiene que ver con el sistema empresarial, con el sector no estatal, con las relaciones entre el sector estatal y no estatal, con las facilidades de autonomía que se le da a los municipios y a las empresas».

Si lo trabajamos bien, precisó, «de inmediato podemos lograr como resultado que se reactive un grupo de producciones y de servicios para la población que permita mayor oferta, una mejor relación en el poder adquisitivo, o sea una mejor relación entre salario y precios».

Todo esto, agregó Díaz-Canel, sobre la base de que se están promoviendo inversiones, asociaciones económicas entre el sector estatal y no estatal, y alianzas para lograr que capacidades y potencialidades que hoy están subutilizadas, desde el punto de vista productivo, se puedan utilizar.

Enfatizó, además, que hay un grupo de transformaciones que, con la participación de todos los actores económicos, inciden directamente en atender a las personas que más las necesitan.

Ese, aclaró, es uno de los principios de este proceso de cambios, porque las transformaciones son económicas y sociales, y tienen como eje preservar la justicia social.

SE VAN ABRIENDO ESPACIOS PARA AVANZAR

«Tenemos todavía un grupo de insatisfacciones con lo que hemos logrado, pero con la intensidad del trabajo que se viene acometiendo en todas estas semanas y meses, con la participación directa de los cuadros del Partido, del Gobierno, de los sistemas empresariales y administrativos, de las FAR y del MININT, a tiempo completo a nivel de Zona de Defensa, hasta altas horas de la noche y de la madrugada, se han ido abriendo espacios para avanzar».

En el tema electroenergético que es tan complejo, consideró el Presidente, se han incrementado las entidades estatales y privadas que han incorporado fuentes renovables de energía a sus procesos.

Incluso, agregó el Jefe de Estado, se ha desatado una solidaridad colectiva, y muchas de esas formas estatales y no estatales han brindado sus servicios, a partir de fuentes renovables, a la población.

Díaz-Canel comentó que en todas las Zonas de Defensa hoy tenemos los principales objetivos económicos y sociales con fuentes renovables de energía, a partir de un programa del Gobierno nacional, pero también con la participación y los aportes que han hecho las diferentes formas de gestión.

En el asunto del abasto de agua, en medio de la dificultad, hay que decir que empresas estatales y privadas han puesto en función de las comunidades medios para la transportación de agua, existen varias iniciativas con la creación de nuevos reservorios, puntualizó.

De igual manera, reseñó, con la situación tan compleja que hemos tenido con el dinero en efectivo en estos tiempos, que ha incidido sobre todo en el pago a un grupo de trabajadores y, lo más sensible, a los jubilados, se empieza a resolver también a partir de la participación de formas estatales con sus cajas extras y de formas no estatales que se han brindado para llevar ese pago a los jubilados.

El Presidente cubano destacó la mejor situación que hoy tienen los llamados Sistemas de Atención a las Familias. En la mayoría de las Zonas de Defensa, apuntó, se han remodelado los lugares donde se ofrecen alimentos a los más vulnerables. En casi todos hay apoyo de formas estatales y no estatales para garantizar mejor alimentación.

Esa participación conjunta, consideró, está también teniendo un impacto en el apoyo a los más de 32 programas sociales que tenemos orientados sobre todo a la atención de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. «Alrededor de esto se va creando una conciencia de solidaridad colectiva a nivel comunitario, que también tenemos que reconocer, alentar y multiplicar».

Díaz-Canel ponderó igualmente cómo, en medio de la situación actual, en todos los municipios se están recuperando instalaciones en saludo al 26 de julio, y se están realizando actividades como parte del verano. Hay un empeño de no rendición, hay un empeño de salir adelante y de resistencia, valoró el Jefe de Estado.

Aunque tenemos muchas insatisfacciones, podemos ir multiplicando estas experiencias que van aportando. En la medida en que las socialicemos, tendrán un mayor impacto en nuestra población.

En este encuentro en la Zona de Defensa Libertad –activada desde inicios de mayo y que cuenta con más de 26 mil habitantes–, participaron Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las FAR y del MININT, respectivamente, todos miembros del Buró Político; entre otros dirigentes y altos oficiales.