Díaz-Canel intercambia con presidenta de la Asamblea Nacional de Angola (+Audio)

Escuche el reporte radial desde el canal de iVoox:

El mandatario cubano expresó su “enorme satisfacción” por la visita de la alta representante parlamentaria angoleña. En un diálogo fraterno, Díaz-Canel extendió sus felicitaciones al pueblo y Gobierno de Angola por la conmemoración del aniversario 50 de su independencia, así como por las cinco décadas de relaciones diplomáticas con Cuba.

“Son lazos entrañables, de solidaridad, hermandad y cooperación”, destacó el jefe de Estado, quien rememoró que estos vínculos fueron establecidos por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el primer presidente de Angola, Agostinho Neto, lazos que fueron cimentados luego con la sangre derramada por cuabnos y angoleños en el campo de batalla.

Díaz-Canel subrayó que las relaciones de cooperación “se fortalecen mucho con estos intercambios parlamentarios”. Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer expresamente al gobierno angoleño por su invariable apoyo en la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y por su respaldo a la campaña para excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Reconoció el “papel muy activo” que desempeña Angola en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde su voz a favor de la justicia internacional es constante.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, agradeció la calurosa acogida y comentó sobre la intensa agenda que desarrolla durante su estancia en la isla. Mencionó que su visita cumple una promesa hecha a su homólogo cubano, Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, quien también estuvo presente en el cordial diálogo.

La presidenta del Parlamento de Angola también transmitió saludos a Díaz-Canel de su homólogo João Lourenço. Cerqueira expresó la profunda convicción de su pueblo: “Los angoleños estamos convencidos de que el papel de nuestros hermanos cubanos en la independencia de Angola fue fundamental”, sentenció. Afirmó que esta visita, desde el punto de vista parlamentario, “permite profundizar los vínculos e intercambiar experiencias” para el beneficio mutuo de ambas naciones.

La relación entre Cuba y Angola es considerada un ejemplo único de solidaridad internacional. Se fortaleció decisivamente a partir de 1975, cuando Cuba, respondiendo a una solicitud de ayuda del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) y del presidente Neto, desplegó una misión internacionalista que contribuyó de manera crucial a preservar la soberanía angoleña frente a la invasión de fuerzas del régimen del apartheid sudafricano.

Estuvo presente en el encuentro, por la parte angoleña, el embajador de la República de Angola en Cuba, Carlos Cruz de Lemos.