Díaz-Canel evalúa con la UJC los primeros pasos de la Red Juvenil Comunitaria

La primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Meivys Estévez Echevarría, informó que en las últimas tres semanas se ha avanzado en la elección de los coordinadores municipales, en su articulación a través de la aplicación Todus y en el intercambio con las organizaciones de masas y el gobierno. Para la etapa venidera, añadió, se continuará trabajando en la nominalización de jóvenes por consejos populares, la elaboración de audiovisuales, la activación de proyectos y la selección de los coordinadores municipales.

Durante el encuentro se comentó la experiencia que se acumula en el consejo popular Prado, del municipio Habana Vieja, donde la Red funciona como proyecto piloto. Allí, con el apoyo del Tribunal Provincial de La Habana, se realizan visitas casa a casa para actualizar el mapa social de la comunidad. Como resultado, ya se han identificado a los ancianos que viven solos, las adolescentes embarazadas, los menores que incurren en ausentismo escolar y los menores de 35 años desvinculados del estudio y el trabajo. Los principales problemas detectados en ese consejo popular son el estado de las viviendas y el cierre del comedor del Sistema de Atención a la Familia, donde ya la red incide.

El Presidente Díaz‑Canel reconoció que esta movilización será muy importante para actualizar los mapas sociales de la comunidad y ayudar a la toma de decisiones. Estévez Echevarría subrayó que resulta esencial que el adverso contexto en que vivimos prenda la Red Juvenil Comunitaria. En ese sentido, el mandatario resaltó: “con este movimiento juvenil le estamos poniendo un ritmo diferente a la comunidad”.

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, señaló que la Red es una manera de fortalecer la estructura interna de la UJC mediante la participación de los pioneros, los estudiantes de la enseñanza media y superior. Por su parte, el segundo secretario de la UJC, Yariel Cobo, destacó la importancia de profundizar el diagnóstico social en el consejo popular y reconoció el valor formativo del trabajo comunitario.

El Jefe de Estado afirmó que en todas las comunidades hay algo que embellecer, algo que mejorar, y agregó que la Red Juvenil será un catalizador de la estructura del Consejo Popular. Llamó la atención sobre la importancia de escuchar a la población y trabajar según lo que esta propone. Anunció, además, que este tipo de encuentro se mantendrá sistemáticamente e incluirá las movilizaciones que a nivel comunitario también empiezan a implementar el sistema del Poder Popular, los combatientes y los sindicatos.

La Red Juvenil Comunitaria es una iniciativa impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), concebida como un entramado organizativo que articula a los jóvenes en brigadas para ejecutar acciones en seis ejes estratégicos: defensa, producción, comunicación, la formación ideológica, cultura y solidaridad.

Para concretar su labor, la Red se estructura en siete proyectos: Zona Joven Segura, enfocado en la defensa y la protección civil; Voltaje Juvenil, dirigido a la transición energética; Tu Aporte Cuenta, para la producción de alimentos; Código Joven, destinado a la comunicación; Aquí Mi Barrio, centrado en el compromiso y la solidaridad social; Conciencia Joven, que atiende el trabajo político-ideológico; y Cuba Viva, orientado a la promoción del arte, la cultura y el deporte.

Escuche y descargue la propuesta radial.