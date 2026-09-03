Díaz-Canel en Cuenca Sur: «Hay voluntad, con un enfoque propio del momento, de poder encontrar soluciones a los problemas» (+Audio)

Ubicada al sur de La Habana, a más de 60 kilómetros de la ciudad, esta fuente de abasto -enclavada en tierras de Artemisa y Mayabeque- suministra agua a los municipios Plaza, Centro Habana, Habana Vieja, Diez de Octubre, Cerro y una parte de Boyeros, lo que representa el 31 por ciento de los clientes de la capital, una población de más de 336 mil 800 habitantes.

En medio de un panorama complejo, donde el cerco energético que impone el gobierno norteamericano agudiza sus efectos sobre este servicio vital para todo el país, uno de los territorios más críticos es el habanero, donde la baja capacidad de generación eléctrica también tiene un impacto directo en las fuentes de bombeo.

Sobre este y otros temas ofreció declaraciones a la prensa el mandatario cubano, quien reflexionó acerca de las acciones que se implementan para lograr la estabilidad energética prolongada en el tiempo, en los sistemas fundamentales de abasto de agua a la población.

En ese sentido, el Jefe de Estado subrayó que el recrudecimiento del bloqueo, y en particular el bloqueo energético, “están impidiendo que tengamos la energía necesaria, la energía eléctrica necesaria y el tiempo necesario, para suministrar esa energía a los sistemas de abasto de agua y que ellos puedan funcionar con estabilidad”.

Son sistemas inerciales que necesitan de 10 a 12 horas tener estabilidad energética, para poder tener estabilidad con el suministro de agua; y hoy prácticamente nosotros no tenemos condiciones para mantener esas horas, por mucho que queramos priorizar de energía con los sistemas, explicó el Presidente cubano.

De igual manera, señaló que “ello nos implica reinventar todo el sistema de gestión de abasto de agua a la población, que es uno de los temas que más complejiza la situación energética, porque al apagón se suma la escasez de agua, y la escasez de agua tiene que ver con muchas cosas de las que se realiza en lo cotidiano, en una vivienda, en el seno de la vida familiar”.

Díaz-Canel puntualizó que “nos hemos planteado como estrategia, como concepto general, ver cómo nosotros podemos lograr la estabilidad energética prolongada en el tiempo en los sistemas fundamentales de abasto de agua a la población”.

Para garantizar esto, el Jefe de Estado consideró que implica una combinación de la que podamos suministrar por el sistema electroenergético nacional en las condiciones actuales, con uso en dos etapas: en una primera, con generación distribuida; y en un segundo momento, con fuentes renovables de energía.

Aunque tengamos todavía apagones prolongados, precisó, vamos resolviendo el problema del agua y quitamos una situación de complejidad a los problemas que estamos viviendo en la economía y en la sociedad.

Acotó que para ello se ha hecho un programa integral “que tuvo una primera construcción la semana pasada, cuando visitamos la cuenca de Paso Seco, a partir de un grupo de reflexiones que se hicieron ahí, y en una evaluación que se hizo también de la aplicación de las transformaciones en el sistema empresarial de recursos hidráulicos. El martes se presentó ya una estrategia más completa, más robusta para atender todo esto en el caso de la capital, y esto lo vamos a mantener semanalmente”.

En concreto, ¿cómo marcha la implementación de esta estrategia, que no solo abarcará a La Habana, sino a otros territorios del país?

El Presidente de la República afirmó que “ya con el nivel de maduración que hay en las ideas, podemos compartir todo esto con el resto de las provincias para que también, a partir de la gestión territorial y de la gestión local a nivel de municipios, se vayan implementando también estas ideas en la escala en que lo pueda hacer una provincia, en la escala en que lo pueda hacer un municipio”.

En ese sentido, agregó que “habrá problemáticas que las tendremos que atender desde el país para las provincias y los territorios; pero vamos a ir avanzando todos con conceptos diferentes, con la innovación que nos exige la propia situación actual”.

Escuche y descargue la propuesta radial.