Denuncia Díaz-Canel nuevas amenazas y sanciones de EE.UU. contra Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció hoy las “nuevas declaraciones amenazadoras” del presidente de Estados Unidos contra Cuba, así como la decisión del Departamento del Tesoro de incorporarlo a él, a miembros de su familia, a otros dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.

Estas acciones “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, aseguró en la red social X.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país —dijo Díaz-Canel —, diseñadas para dañar al pueblo cubano.

“La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, concluyó el presidente cubano.

Bruno Rodríguez: cada acción de Estados Unidos contra Cuba estará destinada al fracaso

«La vil inclusión del presidente Díaz-Canel y parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de Estados Unidos, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos», aseguró hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en la red social X.

Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso —afirmó el canciller cubano —. «Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo».

La vil inclusión del Presidente @DiazCanelB, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de #EEUU, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de… pic.twitter.com/YsxogVp1Xu — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 4, 2026

Estados Unidos impone sanciones contra Díaz-Canel y entidades cubanas

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció medidas contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel y sus familiares, así como allegados al General de Ejército Raúl Castro.

Entre los señalados por la dependencia de Estados Unidos están la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, y su hijo, Manuel Anido Cuesta.

Asimismo, se encuentran Alejandro Castro Espín, y el nieto del líder revolucionario, Raúl Alejandro Castro Calis.

En una resolución de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) también “fueron sancionadas” las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, así como Amistur Cuba SA, la agencia de viajes del Instituto.

Estados Unidos busca un cambio de régimen en Cuba, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington pretende modificar la situación política en la mayor de las Antillas.

«Tenemos algunos planes muy buenos para Cuba (...). Tenemos que deshacernos del régimen (...). La diferencia es que ahora no les entra dinero; les llegaba de Venezuela (...). Vamos a cuidar de [La Habana]», aseguró ante periodistas en la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario estadounidense reiteró que estas acciones se llevarán a cabo cuando “termine” la guerra contra Irán.

Los dichos de Trump se dan en un marco de asedio contra la nación caribeña, que arrancó de manera tajante en enero, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo energético a la isla, que consiste en aplicar aranceles a todos los países que decidan vender o entregar combustibles a La Habana.