Díaz-Canel denuncia nueva maniobra política de Washington contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz

En un mensaje en la red social X, el mandatario denunció lo que considera una maniobra política sin fundamento jurídico para justificar una eventual agresión militar contra la isla.

“La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana”, escribió Díaz-Canel, en referencia al anuncio hecho por Washington.

El mandatario cubano afirmó que se trata de “una acción política, sin ningún basamento jurídico”, que busca engrosar “el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

En su mensaje, Díaz-Canel defendió la actuación de Cuba durante el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, ocurrido en aguas jurisdiccionales cubanas. Aseguró que el gobierno estadounidense “miente y manipula” los sucesos, y recordó que Washington fue advertido en “más de una decena de ocasiones” sobre las violaciones del espacio aéreo cubano por parte de “connotados terroristas”.

“Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales”, subrayó el presidente, quien contrastó la actuación cubana con “las fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales” que, según él, cometen fuerzas militares de EE.UU. sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico.

Finalmente, Díaz-Canel exaltó la figura de Raúl Castro como “jefe guerrillero y estadista”, ganador del “amor de su pueblo” y del respeto de líderes de la región y el mundo. “La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia”, sentenció, al tiempo que calificó de “ridículo intento” la pretensión de menoscabar “su talla de héroe”.