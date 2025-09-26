Díaz-Canel constata avance de la producción agroecológica y porcina en Mayabeque

Durante el recorrido, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dialogó con el productor Rolando Muñoz Casas, socio de la Cooperativa de Créditos y Servicios Nelson Fernández. Abordaron temas como los principales cultivos del lugar, la rotación de siembras, el mejoramiento de semillas y la utilización de bioproductos .

El Jefe de Estado mostró interés por la producción de frutales para la merienda escolar, los rendimientos del maíz criollo y el uso de medios biológicos como microorganismos eficientes y humus de lombriz, que incrementan la productividad sin dañar el medio ambiente.

Díaz-Canel, acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, recorrió las áreas de esta finca fundada en 1997. La misma cuenta con 30 hectáreas, de las cuales dos están dedicadas a la frutabomba y seis al frijol negro y colorado.

Muñoz Casas explicó que los altos rendimientos en la frutabomba se deben al empleo de técnicas agroecológicas como la trichoderma y el Ecomic, lo que permite destinar más de 20 toneladas al Estado y 15 al turismo.

La finca “La Asunción” forma parte de un proyecto de colaboración internacional con la Agencia Mexicana para el Desarrollo, dirigido a diversificar cultivos y garantizar alimentos para el consumo social y la exportación.

Posteriormente, como parte de su estrategia de visitas a los municipios del país, Díaz-Canel se dirigió a la Empresa Mixta Porcien, dedicada a la producción porcina y perteneciente al Grupo Agroforestal de Mayabeque.

En Porcien, ubicada en Valle del Perú, un colectivo de nueve trabajadores mantiene ocho naves con cerdos en las distintas etapas productivas: maternidad, preceba, ceba y sementales.

El Presidente indagó sobre el proceso de producción de carne, los recursos disponibles, la atención y alimentación de los animales, así como las condiciones laborales del personal.

Lo acompaño Edelso Antonio Ramos Linares, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Mayabeque; Manuel Aguiar Lamas, gobernador; y Héctor Giniebra Junco, director del Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal.