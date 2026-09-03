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Díaz-Canel acompaña a la Educación Superior en acto de inicio de curso
Fotos: De la autora.

Díaz-Canel acompaña a la Educación Superior en acto de inicio de curso

Yenli Lemus Domínguez / ACN

Jueves, 03 Septiembre 2026 14:49

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, participa hoy en la Universidad de Matanzas (UM) en el acto nacional de apertura del curso académico 2026–2027 de la Educación Superior.

Díaz-Canel acompaña a la Educación Superior en acto de inicio de curso

Junto a una representación del estudiantado y los docentes, se encuentran además Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social en el Comité Central del PCC; Walter Baluja García, ministro de Educación Superior; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio.

Díaz-Canel acompaña a la Educación Superior en acto de inicio de curso

Transcurre el acto con la motivación de iniciar el período lectivo en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y en ocasión de las celebraciones por el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior y su red de instituciones.