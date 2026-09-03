Díaz-Canel acompaña a la Educación Superior en acto de inicio de curso

Junto a una representación del estudiantado y los docentes, se encuentran además Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social en el Comité Central del PCC; Walter Baluja García, ministro de Educación Superior; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio.

Transcurre el acto con la motivación de iniciar el período lectivo en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y en ocasión de las celebraciones por el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior y su red de instituciones.