Día Nacional de la Defensa: Rodilla en tierra, solo para combatir

Sin bajar la temperatura, el Bastión 2024 pone en manos seguras, hoy sábado, las llaves de una jornada no menos estratégica y cada vez más necesaria: el Día Nacional de la Defensa.

Su única o principal razón no es el imperativo de seguir preparándonos frente a la demencial obstinación de un enemigo que sigue empecinado en apoderarse de Cuba (no importa cómo), someter al país, esclavizarlo sin el menor escrúpulo…

Una motivación –tan o más contundente– entronca con esa necesidad real, y es la vigencia, con creces, del legado de Fidel, artífice de una doctrina que, a diferencia de otras (naciones), siempre afincó el presente y proyectó el futuro en la concepción de Guerra de Todo el Pueblo, como expresión de verdadera e invencible fuerza, unidad, participación y victoria.

A un militar foráneo, por ejemplo, le extrañaría ver hoy a un sencillo tornero, rodilla en tierra, cavando su pozo de tirador o disparando; a un taxista armando y desarmando el fusil; a otro reservista preparando la trampa en la que quedará atrapado quien intente pisar, en son de guerra, el pedacito de tierra que a él le toca defender.

Porque –de la historia, del peligro y de su genialidad– Fidel nos enseñó cuán saludable para Cuba es que cada ciudadano tenga un medio, un lugar y una forma de participar en la lucha, ya sea bajo bloqueo, desgaste, invasión, ocupación parcial o total del te­rritorio…

Nadie piense que esa preparación, año tras año, de población, economía, organizaciones sociales, de masas, instituciones civiles y militares… cae de la nada o fue comprada en el exterior. Huele y sabe a Cuba…, aunque disguste al paladar que pretende embutirle al mundo entero sus McDonald’s, Coca-Colas y «algunas ofertas más».

¿Otros genuinos ingredientes de nuestra receta? Sencillo: la mejor manera de ganar la guerra es preparándose para evitarla, la guardia revolucionaria no se descuidará jamás, la hora de la acción no es hora de aprender, la orden de combatir al agresor siempre está dada y, para que a nadie le quepa duda, las palabras rendición y derrota no existen para el pueblo cubano.

De eso se trata este día… y todos los por venir.