Detecta Aduana intento de introducir metanfetaminas en La Habana

El directivo precisó en su cuenta en la red social X que la sustancia ilícita se ocultó en varios paquetes de palomitas de maíz dentro de un equipaje.

Según explicó, esta modalidad buscaba aprovechar mercancías comprendidas en las exenciones arancelarias vigentes, con el propósito de evadir los controles de frontera.

Pérez González reconoció que la detección fue posible gracias a la profesionalidad e integración de la Aduana de Cuba y el Órgano Antidrogas, lo cual permitió neutralizar la operación.

El funcionario subrayó que la persistencia en introducir drogas sintéticas al país confirma la necesidad de mantener la vigilancia y el enfrentamiento en frontera.

La Aduana General de la República ha reiterado su política de tolerancia cero frente al narcotráfico y la importancia de consolidar la seguridad en los puntos de entrada al territorio nacional.