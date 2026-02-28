Desmiente Minint ataque digital a sus sitios

La institución precisó que no ha ocurrido ningún incidente de seguridad informática en sus páginas, y que la información continúa fluyendo de manera veraz y oportuna hacia los usuarios.

El Minint exhortó a la población a no dejarse confundir por noticias falsas y a consultar siempre fuentes oficiales para mantenerse informados.

Los canales legítimos de comunicación del organismo incluyen:

su sitio web www.minint.gob.cu,

el canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb6gmAd1dAw4Tzfhu10F,

el perfil en Facebook www.facebook.com/profile.php?id=61558472836328 (Minint Hoy), y

la cuenta en X bajo el usuario minint_cuba.

La entidad reiteró que la consulta de estos espacios garantiza el acceso a información confiable y actualizada sobre sus servicios y actividades.