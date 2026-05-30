Denuncia sociedad civil arremetida imperial contra Cuba

Como ya es habitual, representantes de las organizaciones miembros de la ACNU, movimientos, redes y otros actores sociales, alzaron sus voces para denunciar el arreciado bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense, una política anacrónica y unilateral que continúa causando severos daños al desarrollo económico y social de la nación cubana, afectando de manera directa a todos los sectores de la población.

Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la ACNU, subrayó en conferencia de prensa en esta capital, que esas acciones violan los principios fundamentales del Derecho Internacional, incluidos el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

Denunció las burdas mentiras y campañas mediáticas que buscan desacreditar a Cuba en el escenario internacional y justificar políticas hostiles que han sido ampliamente rechazadas por la comunidad mundial.

La sociedad civil cubana condena la escalada de agresiones de Estados Unidos contra Cuba y llama a la comunidad internacional a movilizarse frente al bloqueo energético, las amenazas militares y la manipulación política contra la Revolución cubana.

Cuba no es ni puede ser una amenaza; no es un enemigo de Estados Unidos ni quiere serlo, por lo que una orden de ataque militar contra nuestro país sería considerada un crimen de lesa humanidad, comentaron los representantes de las diferentes organizaciones sociales.

Ha llegado la hora de la solidaridad con Cuba, que siempre lo ha sido con todos, clamaron los asistentes al encuentro, que puntualizaron la convicción de la Isla de no aceptar amenazas ni renunciar a su soberanía, tras convocar a detener una pretendida agresión que pone en riesgo la paz regional e internacional.

La ACNU rindió un homenaje muy especial a la labor de los médicos y al personal de enfermería y técnicos de la salud por la consagración de su quehacer desde la resiliencia y la resistencia creativa para no dejar de prestar servicios a la población en medio de limitaciones de recursos y dificultades de toda índole por el bloqueo y las nuevas medidas de cerco energético.

En ese sentido, la sociedad civil cubana reafirma su compromiso con la defensa de la paz, la cooperación internacional y el multilateralismo, al tiempo que exige el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo, en consonancia con las reiteradas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), destacó Goicochea Estenoz.

Todos los propósitos y principios consagrados en el derecho internacional y la Carta de la ONU demuestran que mantener el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano es un acto de genocidio, reiteraron los oradores que abordaron el impacto de la política estadounidense en la salud y otras esferas relacionadas con el bienestar de los niños, jóvenes y adultos mayores, así como personas con discapacidades físicas, para quienes es muy difícil acceder a medios que permitan su completa inclusión social y calidad de vida.

Se ejemplificó con la imposibilidad de poder adquirir sillas de ruedas, prótesis ortopédicas, dispositivos de sistemas Braille, insumos médicos de diversa utilidad, además de la eliminación del intercambio científico técnico con expertos estadounidenses, la negativa de viajes a eventos, de capacitación y otras acciones con fines de investigación.

Queremos vivir en paz y que se nos respete nuestro derecho a la vida, repitieron los asistentes, en representación de las sociedades de las diferentes especialidades médicas, entre estas, oncología, pediatría, nefrología.

La ACNU y sus organizaciones miembros reiteran su postura solidaria con el pueblo cubano y su firme determinación de continuar denunciando estas políticas injustas, así como de promover el diálogo respetuoso y la cooperación entre las naciones como vía para la solución de diferencias.

Cuba no solo está sancionada, Cuba está agredida constantemente y la ACNU reitera que el bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de toda la población incluyendo el derecho a la vida, la alimentación, la salud y la igualdad, con el propósito de promover una sociedad más justa e inclusiva.

Esa política hostil limita las capacidades productivas del país y obstaculiza la adquisición de implementos y tecnologías necesarias para la producción de alimentos.

Asimismo, se enfatizó su impacto negativo en la cooperación científica, el acceso a medicamentos y tecnologías, y la concreción de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Lissette Fernández, presidenta de la Asociación Cubana de Producción Animal, se refirió a las principales afectaciones del cerco norteamericano en la rama agropecuaria y las pérdidas millonarias que provoca tanto a las empresas estatales como a cooperativas y campesinos.

Señaló además los estragos ocasionados en el desempeño de la Asociación para la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos, desde combustibles que faltaron, maquinarias sin poder comprarse, hasta los fertilizantes que no llegaron.

También se rechazaron las acciones que buscan socavar el derecho del pueblo cubano a decidir su sistema político y se reafirmó el compromiso con la construcción de una patria socialista, próspera, sostenible, independiente y soberana.