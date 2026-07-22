Denuncia Medicuba S.A. retención injustificada de insumos médicos

Según el seguimiento realizado en el sitio oficial de la compañía, cinco contenedores arribaron los días 14 y 16 de junio, amparados en los BL CVYSHAFE386079 y EASHZ8010891, contratados por Medicuba S.A. y destinados al programa de nefrología.

La carga contiene líneas arteriovenosas, agujas de fístula y dializadores, insumos imprescindibles para garantizar la hemodiálisis de más de tres mil pacientes en todo el país.

Permanecen igualmente retenidos tres contenedores identificados con el BL GCFSZ2605028A, que transportan bolsas de sangre destinadas al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la información oficial.

Medicuba S.A. informó además que la naviera alemana Hapag-Lloyd mantiene retenidos en Cartagena de Indias, Colombia, dos contenedores con Valproato de Sodio de 500 miligramos en tabletas, medicamento utilizado en el tratamiento de la epilepsia.

La empresa subrayó que la privación de este fármaco esencial representa una amenaza directa a la salud pública, pues la epilepsia requiere tratamiento continuo para evitar crisis convulsivas y el deterioro de los pacientes.

Medicuba S.A. exigió la liberación inmediata de los contenedores y reiteró ante la comunidad internacional que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos constituye la mayor barrera para el acceso a medicamentos en la isla.