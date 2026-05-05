Denuncia Cuba amenazas de acciones militares de Estados Unidos

A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller subrayó que Washington insiste en tomar acciones militares, justificando que tienen el propósito de liberar a un país “devastado”.

The #US government insists in hinting at a military action against #Cuba because "the country is devastated... and it would be an honor to liberate it."



The cynical and hypocritical thing about it is that the US has, for decades, tried to devastate the country by imposing an… pic.twitter.com/fmLj6bMpAD — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 5, 2026

Lo cínico e hipócrita es que Estados Unidos lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica y este gobierno lo hace aún con mayor empeño en los últimos meses con dos Órdenes Ejecutivas genocidas, comentó.

Rodríguez Parrilla destacó que tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este viernes nuevas sanciones contra Cuba, y aseguró que su país “tomará Cuba casi inmediatamente”.