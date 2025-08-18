Denuncia Casa de las Américas escalada militar en el Caribe

En una declaración publicada hoy en la red social Facebook, la referida institución cultural cubana denunció que estas acciones, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, constituyen una amenaza directa a la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

En el texto se cita palabras de José Martí en Nuestra América (1891): “Es la hora del recuento, y de la marcha unida”, como llamado urgente ante lo que califica de “belicismo imperial desvergonzado”.

La Casa de las Américas condena la reciente decisión del gobierno estadounidense de ofrecer una recompensa por el presidente legítimo de Venezuela, así como las declaraciones del senador Marco Rubio, quien anticipa una confrontación directa con lo que denomina el “régimen narcoterrorista”.

La fuente también advierte sobre los riesgos de la desunión entre las fuerzas de izquierda en América Latina, y recuerda el impacto de los resultados electorales en Bolivia como ejemplo doloroso.

En este contexto, desde el documento se reafirma la necesidad de construir unidad en el debate y el análisis colectivo, sin ignorar contradicciones internas, pero sin perder de vista al enemigo histórico de los ideales de Simón Bolívar y José Martí.

La Casa de las Américas concluye su pronunciamiento con un llamado firme a enfrentar al “gigante de las siete leguas” por todos los medios, y a no caer en discusiones que faciliten la agresión militar y la subordinación regional.