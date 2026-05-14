Denuncia Canciller riesgos de agresión militar de EE.UU. contra Cuba

"Una agresión militar de #EEUU contra #Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras", escribió el Canciller.

El jefe de la diplomacia cubana subrayó que "no existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto para que una superpotencia como EE.UU. agreda militarmente a una pequeña isla que no representa ninguna amenaza, por la pretensión de unos pocos de cambiar su sistema político o su gobierno".

Rodríguez reiteró que tales acciones constituirían una amenaza directa a la paz y la estabilidad regional, y reafirmó la disposición de Cuba a defender su soberanía frente a cualquier intento de imposición externa.