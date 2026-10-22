Denuncia Canciller cubano presión del gobierno de EE.UU. para modificar posiciones soberanas ante la ONU

Ahora, EE.UU. pretende utilizar presiones, intimidaciones y chantajes para modificar posiciones soberanas ante la ONU en relación a la resolución contra el bloqueo que se discutirá el 27 y 28 de octubre. enfatizó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El gobierno de Estados Unidos pretende culpar a Cuba de los daños que deliberadamente provoca el bloqueo sobre el pueblo cubano.

Igualmente, anunció que la Asamblea General de la ONU considerará el proyecto de resolución titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba». Será la trigésima cuarta ocasión en que ese órgano se pronuncia sobre el tema, subrayó.

En esta ocasión, apuntó además tiene un carácter singular. Por primera vez, la Asamblea General se pronunciará mediante una resolución contra el bloqueo económico, el bloqueo comercial y el bloqueo político que este implica contra todo el pueblo cubano.

El máximo representante de la diplomacia cubana detalló que el Secretario de Estado estadounidense ha ejercido presiones «extremas, inéditas» contra numerosos Estados soberanos, en algunos casos de manera personal y «despachatada», con el objetivo de obligarlos a modificar la decisión que muchos de ellos han adoptado por décadas de manera soberana. Señaló que estas presiones coinciden con el endurecimiento extremo del sector energético y el activo colectivo contra Cuba.

La presión estadounidense no cambiará la posición de principio de Cuba agregó el Ministro de Relaciones Exteriores quien llamó a los Estados miembros a defender la Carta de la ONU y rechazar la coerción. La votación tendrá lugar la próxima semana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.