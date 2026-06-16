Defensoría del Minjus celebra tres años de creada

Esta dirección, adscrita al MINJUS, tiene como misión brindar acompañamiento integral, asesoramiento jurídico y defensa técnica gratuita en materias civil, familiar, laboral y mercantil, según lo establecido en la Resolución 496/2023 publicada en la Gaceta Oficial.

La Defensoría atiende a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia o discriminación y personas declaradas judicialmente ausentes.

De acuerdo con datos oficiales, entre junio de 2023 y octubre de 2025 se recibieron dosmil 161 asuntos, de los cuales mil 762 fueron competentes, con predominio en casos de derecho de familia, civil y laboral.

Actualmente, más de 580 juristas ejercen como defensores en todas las provincias y en el municipio especial de Isla de la Juventud, garantizando cobertura nacional.

La institución trabaja en coordinación con organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), fortaleciendo el sistema de protección de derechos en Cuba.

La Defensoría surgió en cumplimiento de la Constitución de la República de 2019 y de los Códigos de Procesos y de las Familias, como parte del perfeccionamiento institucional del Estado socialista de derecho y justicia social.