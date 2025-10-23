Defensa Civil emite alerta temprana por Tormenta Tropical Melissa

A continuación la nota de Aviso de Alerta Temprana del Estado Mayor de la Defensa Civil sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida este 22 de octubre a las 16: 00:

En análisis efectuado con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, sobre la evolución y perspectiva de la Tormenta Tropical Melissa, se apreció que se localiza sobre los 14.3 grados de latitud Norte y los 74.0 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 510 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica.

Melissa posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1000 hectopascal. Se mueve con rumbo próximo al oeste-noroeste, con una velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora.

En los próximos días, tendrá un lento movimiento sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas se tornarán más favorables para su intensificación, por lo que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

Las provincias orientales y centrales deben mantener una estricta vigilancia de la posible trayectoria y desarrollo de este organismo, asimismo transmitir la información y orientación permanente a la población a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y emplear medios alternativos que faciliten el contacto directo con la población, priorizando las zonas de difícil acceso. Coordinar el empleo de drones y los centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastre con sus Puntos de Alerta Temprana.