Debate parlamentario coloca la mira en temas medulares como el enfrentamiento al delito, las comunidades rurales y la revitalización de la economía

Con el puño cerrado vamos a enfrentar los problemas, con profundidad y la seguridad que saldremos adelante. ¡Vamos a hacerlo!, dijo el General de Ejército.

Durante la sesión plenaria de la jornada vespertina, el diputado Edelso Pérez, por el municipio Bolivia, de la provincia Ciego de Ávila, se refirió al impacto del delito en los resultados económicos de la nación y alertó de la sensación de aumento de la actividad delictiva.

“Aunque el informe habla de una reducción cuantitativa, esa reducción no se aprecia aún por nuestra población, que ha transmitido su preocupación por la ocurrencia de delitos de tipo patrimonial, con cierta elaboración, premeditación y por la mayor preparación de los delitos”.

“El delito tiene que ser más que una variable dentro de un plan”, dijo, y agregó que “nos tiene que preocupar mucho una línea en un informe que hable del incremento del consumo de droga”.

Señaló que “la evasión fiscal es el elefante en la habitación”. “Que un actor de la economía no tenga aún cuenta bancaria fiscal no lleva avisos; se le deben aplicar las más altas multas. Cómo es posible que una entidad no abra una cuenta bancaria fiscal y siga funcionando”.

El diputado Raydel Montesino, de Playa, La Habana, consideró que aunque no se logra reimpulsar la economía, se aprecian avances discretos en diferentes ámbitos y se plantean medidas concretas para el año 2025.

Destacó las proyecciones en la asignación de los recursos y dijo que hay que lograr alianzas entre el sector estatal y no estatal para hacer avanzar los servicios profesionales informáticos.

Norma Lisandra, diputada por Río Cauto, Granma, consideró que en el enfrentamiento al delito es fundamental la colaboración de todos los actores de la sociedad. “Nos falta que todo el mundo entienda”.

Elena Real, de La Palma, Pinar del Río, destacó que el informe presentado por el primer ministro Manuel Marrero recoge de manera objetiva los tres pilares de gobierno en el Objetivo 10 de reciente incorporación, que no por ser el último es el de menor importancia.

Destacó que la plataforma “Soberanía”, que sustituye a CubaGob, contribuirá a lograr una mayor transparencia en la gestión pública.

Llamó a los servidores públicos a su interpretación adecuada, utilización y aprovechamiento, poniendo al ciudadano en el centro de ese esquema de trabajo.

Abogó también por transformar los procesos internos y apoyar la digitalización, así como a no dejar de lado el tema de la comunicación social antes, durante y después de cada proceso.

Alexei Carmenate Llanes, del municipio Sibanicú en Camagüey, habló de las comunidades rurales, de lo mucho que se puede hacer para que no se siga despoblando el campo y yéndose la fuerza de trabajo de la tierra.

“No se trata solo de los alimentos, sino también de cómo atendemos a las embarazadas, los ancianos, cómo buscar soluciones entre todos, no solo con las UBPC”.

“El tema de los caminos es vital, a pesar del escenario económico”, opinó, y agregó que “se pueden buscar alternativas”. “El problema más grave que tienen estas comunidades hoy es ese”, dijo.

Noel Rolando Benítez, diputado por Remedios, Villa Clara, planteó que en su localidad “lo que mayor impacto ha tenido es la vinculación de la base con la comunidad, el trabajo comunitario integrado, porque pones a todos los factores en función de resolver los problemas, como -por ejemplo- aumentar la producción de alimentos y las fuentes de empleo”.

“Ese método de trabajo también propicia que disminuya la delincuencia y se revitalizan servicios”, agregó.

“Si queremos que nuestros ciudadanos rurales se queden, tenemos que gestionar modos de vida que incluya que quieran vivir allí junto a sus familias; hay que vincular a la familia, a los jóvenes, y el Consejo Popular tiene que involucrarse. Los cuadros que participamos en estos procesos, tenemos que cumplir con orden, disciplina y exigencia para que este país siga adelante”, comentó.

Ramón Aguilar Betancourt, diputado por Río Cauto, Granma, comentó que conoce de experiencias con resultados concretos que muestran que sí se puede avanzar para que los habitantes de zonas rurales realicen proyectos de vida en el campo y aporten a la producción.

Propuso que las asambleas municipales del poder popular convoquen a un proceso de análisis e intercambio con los electores, con amplia participación popular, sobre los programas para la producción de alimentos.

Así también, propuso que la Comisión Agroalimentaria organice en enero próximo un análisis sobre las medidas que adoptarán los organismos del ámbito, enfocadas en la producción de alimentos, el abastecimiento al turismo y las exportaciones, y que la Asamblea analice después el cumplimiento de este acuerdo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, dijo que “el tema del Plan Turquino, de la ruralidad, es muy importante”.

“El Plan Turquino es medular para la defensa del país, tiene gran importancia para la población de la montaña y para las producciones del país. Es un tema estratégico, sobre el que varios ministerios tienen responsabilidades concretas. Pero varias de esas cosas no andan bien”, comentó.

El vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, diputado por Camagüey, consideró que luego de la pandemia y como consecuencia también de los efectos recrudecidos del bloqueo, las comunidades rurales han sufrido deterioro.

“El Gobierno ha elaborado un programa concreto para la atención prioritaria al Plan Turquino, y tienen activa participación los gobiernos provinciales y municipales”, dijo.

Agregó que el programa busca “recuperar la capacidad productiva de café, cacao, coco, miel. Si estos rubros importantes no se desarrollan, de dónde salen los ingresos para invertir en esas comunidades, cómo transformar los programas productivos que son la base económica fundamental de la montaña y cómo lograr que estos se reflejen luego en la recuperación de instituciones salud, escuelas y viales”.

“Necesitamos que este sea un amplio debate en las asambleas municipales y que se evalúe de forma crítica el presupuesto para estas comunidades y qué se hace en cada comunidad, así como qué más podemos hacer”.

Instó a la participación comunitaria y popular, a integrar a todos para contribuir a estos propósitos y garantizar estabilidad en la fuerza laboral. “Lo más importante no es lo hecho, sino lo que falta por hacer para crecer económicamente, mejorar la atención a los trabajadores del campo en estos espacios”.

La gobernadora de Guantánamo, Alis Azahares Torreblanca, dijo que el 75% del Plan Turquino pertenece a la provincia, que incluye a 191 000 habitantes y el 39% vive en esa zona.

“Esta mañana se hablaba del saldo migratorio. En Guantánamo, de cada 1 000 personas migran el 10% todos los años de la montaña, es decir, unas 1500 personas. Tenemos un encargo social muy fuerte, que esas personas permanezcan en la montaña. En nuestra línea de desarrollo, esa problemática es una prioridad”.

Se refirió a la existencia de problemas de infraestructura de viales de esa zona, donde 36 se afectaron por el huracán Oscar, aunque hay medidas contenidas en las acciones de recuperación del evento meteorológico y para el plan 2025 orientadas específicamente a la mejoría de estas vías.

Refirió que todavía algunas de las producciones se pierden en muchos de estos lugares, aunque existen fórmulas para poder sacarlas de las montañas para que lleguen a donde se necesita, como volver a crear puntos de acopio, que se perdieron, para que los campesinos las trasladen hasta estos y luego de ahí poder organizar su transporte a la ciudad. “ Ello no exige una demanda extraordinaria de presupuesto pero sí organización”, dijo.