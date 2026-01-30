Cupet aclara: No se ha detenido abastecimiento a servicentros

“Esta nota que circula en algunos medios digitales es falsa. No se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país", señala Cupet en su publicación, acompañada de una imagen de la información falsa que circula.

Cupet sugiere al público mantenerse informado en las páginas oficiales de la empresa en redes sociales y en medios de prensa de nuestro país.