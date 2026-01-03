Cubanos alzan sus voces en solidaridad con el pueblo de Venezuela

Los jóvenes cubanos condenamos el criminal ataque yanqui contra Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos ha perpetrado terrorismo de Estado contra el pueblo de Venezuela y nuestra región. Es un grave asalto a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. El «Corolario Trump» cobra vidas venezolanas, sin pudor y bajo falsos pretextos, vulnera la paz y la tranquilidad de toda la región.

En nombre de las nuevas generaciones, denunciamos y demandamos de forma urgente la reacción de la comunidad internacional. No pueden permanecer impunes los actos de barbarie contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela.

Cuba ha alertado y denunciado, de forma sistemática, la grave amenaza del despliegue militar del Gobierno estadounidense contra la hermana Venezuela. Hoy, Estados Unidos, ha atacado de forma directa al pueblo de Venezuela, ha disparado contra civiles y militares.

No seremos testigos pasivos del viejo guión imperial escrito con sangre en nuestro continente. No normalizaremos la barbarie contra el hermano pueblo de Venezuela.

La agresión viola de forma flagrante los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional; es una afrenta a la autodeterminación y soberanía del pueblo de Venezuela.

Los jóvenes cubanos, forjados en lucha y resistencia, estamos al lado de Venezuela, acompañamos al pueblo y jóvenes venezolanos que se movilizan en las calles y en las redes, que defienden la Patria Grande con dignidad bolivariana. Vemos en ellos a los hijos de Chávez. Su lucha es también nuestra.

Los jóvenes cubanos estamos al lado de la Patria de Bolívar y Chávez. Somos defensores de la paz. Juntos, con el alma joven y rebelde, les prometemos ser leales siempre a la hermandad entre nuestras naciones. Leales siempre a Fidel y a Chávez.

Declaración del ICAP: Hacemos un llamado urgente a las organizaciones de solidaridad con Cuba a denunciar la agresión de EEUU a Venezuela

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos condena la criminal agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela que el gobierno de Estados Unidos ha desatado en las últimas horas, América Latina y el Caribe es y debe permanecer como una zona de paz .

Bajo pretextos falsos y con la utilización desvergonzada y continua de la mentira el gobierno de Estados Unidos que agrede militarmente a Venezuela para apropiarse de sus recursos petrolero.

Hacemos un llamado a las organizaciones de solidaridad con Cuba en todo el mundo a denunciar esta agresión del gobierno estadounidense al pueblo venezolano, exigir el cese de las operaciones militares norteamericanas contra objetivos civiles y militares en Venezuela y demandar el restablecimiento de la paz en América Latina y el Caribe.

Historiadores cubanos en solidaridad con Venezuela: «No es solo un acto de justicia histórica, sino un imperativo ético»

«La historia de Nuestra América está marcada por la lucha contra el colonialismo y el hegemonismo foráneo. Hoy, Venezuela vive un capítulo crucial de esa misma batalla, donde su derecho inalienable a la autodeterminación es vulnerado», afirma una declaración suscrita este sábado por el Instituto de Historia de Cuba.

Fiel a los principios de solidaridad, antimperialismo y defensa de la soberanía nacional que han guiado a nuestra nación desde su propia gesta independentista, el Instituto expresó su más enérgica condena ante las recientes y continuadas acciones de agresión, coercitivas y unilateralmente impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

«El gobierno de los EEUU ha atacado brutal y sorpresivamente varios puntos del territorio de la hermana República Bolivariana de Venezuela, acción que da continuidad a las medidas económicas ilegales, bloqueos financieros, amenazas militares y campañas de desestabilización promovidas y alentadas desde Washington. Estas acciones constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios más elementales de convivencia entre los estados.

«Nuestra institución, dedicada a la investigación, al estudio y enseñanza de la verdad histórica, recuerda que el empleo de la fuerza, la coerción económica y la guerra no convencional contra pueblos que defienden su independencia, es un patrón recurrente en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. De la Doctrina Monroe al "Destino Manifiesto", de las intervenciones militares directas a los modernos «golpes suaves» y las guerras económicas, el objetivo ha sido siempre el mismo: someter a los pueblos y apoderarse de sus recursos.

«La Revolución Cubana, forjada en la resistencia a la agresión imperial, acompaña con firmeza a la Revolución Bolivariana y a su bravo pueblo. La solidaridad con Venezuela y con su Presidente Nicolás Maduro Moros, no es solo un acto de justicia histórica, sino un imperativo ético. El ejemplo de unidad cívico-militar y de dignidad del pueblo y gobierno bolivarianos, liderados por el Presidente Nicolás Maduro Moros, es un baluarte en la defensa de la soberanía y la integridad de la Patria Grande soñada por Bolívar y Martí».

Por tales razones, condenaron enérgicamente cualquier medida de coerción, amenaza o acción que atente contra la paz, la estabilidad constitucional y la soberanía de Venezuela; y exigieron el cese inmediato e incondicional del bloqueo económico y financiero, así como de todas las sanciones ilegales que causan sufrimiento al pueblo venezolano.

También, llamaron a la comunidad académica, historiadores y pueblo consciente de América Latina y el mundo a denunciar esta nueva forma de guerra neocolonial y a movilizarse en defensa de la verdad histórica y la soberanía venezolana.

«La historia, nuestra maestra, nos enseña que los pueblos unidos en defensa de su derecho a ser libres son invencibles. Hoy, como ayer, Cuba está junto a Venezuela»

Asimismo, la Unión de Historiadores de Cuba condenó la «pérfida agresión militar», que ha vulnerado todas las leyes y tratados internacionales, en flagrante violación de la Declaración la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014, de que América Latina y el Caribe sea una zona de paz.

«Los ataques contra instalaciones militares y civiles de la hermana patria de Bolívar, que han provocado victimas en la población, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tienen como objetivo real acelerar un cambio de régimen, la destrucción de la Revolución Bolivariana y la apropiación por el imperio norteamericano del petróleo y las demás riquezas de la nación bolivariana.

«Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que hoy más que nunca estará unido y resuelto a defender su soberanía e independencia. Nuestro rechazo absoluto a esta agresión injustificada, inmoral e ilegal que viola los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y el respeto a la libre determinación de los pueblos. La comunidad internacional debe condenar la agresión y solidarizarse con el pueblo y gobierno de Venezuela».

Trabajadores cubanos condenan agresión militar a Venezuela

La madrugada del 3 de enero del 2026 ha sido brutal para el pueblo de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos atacó militarmente esa nación en varios puntos de su geografía y con ello rompió la tranquilidad de una nación libre, independiente y soberana.

La Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos nacionales condenamos esa vil agresión y ratificamos el apoyo de los trabajadores de la Patria de Bolívar y Chávez. Además, convocamos a todos los sindicatos y demás organizaciones obreras de América y del mundo a repudiar este nuevo capítulo de violación de la soberanía e independencia, practicada sin pudor por el gobierno estadounidense.

La historia de Venezuela ha sido siempre de lucha y combate. En estas horas se pone a prueba nuevamente ese espíritu indoblegable, para evitar que sus recursos materiales, en especial el petróleo, caiga en manos de la potencia imperialista que hace caso omiso a la Carta de las Naciones Unidas.

Muchos trabajadores cubanos han cumplido misiones internacionalistas en Venezuela y sienten como suyas los ataques perpetrados en el tercer día del 2026. Manifestamos nuestra solidaridad con ese noble pueblo y no cesaremos en denunciar ante la comunidad internacional esta nueva escalada militar e injerencista del gobierno de Estados Unidos.

¡Viva la Revolución Bolivariana!

Uneac condena agresión militar de EE. UU. contra Venezuela

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) condenó hoy la agresión militar de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, tras reportarse esta madrugada bombardeos en Caracas y otras localidades de ese país sudamericano.

Desde el portal de la cultura cubana Cubarte, la institución convocó en un comunicado a la intelectualidad mundial a denunciar la criminal agresión militar ordenada por el gobierno de Washington e instó a que prevalezca el bienestar de las naciones, desde el arte, la creación y la cultura de paz.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias publica a continuación, íntegramente, el texto de la declaración.

Declaración de la Uneac ante agresión de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

Los escritores y artistas cubanos miembros de la Uneac, condenamos enérgicamente la agresión militar de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Se reportan desde la madrugada de hoy bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país, lo que representa serias amenazas a la estabilidad de Nuestra América.

En las últimas semanas el gobierno norteamericano había incrementado el bloqueo marítimo y aéreo contra la nación caribeña, como parte de la “Operación Lanza del Sur”, diseñada con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Pero el verdadero objetivo fue declarado públicamente por el presidente Donald Trump al señalar el interés imperial de apoderarse del petróleo y las tierras de Venezuela.

Estas acciones violentas contra el hermano pueblo venezolano violan flagrantemente el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos quiere imponer por la fuerza la Doctrina Monroe y socavar los postulados asumidos en la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz, por los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Convocamos a la intelectualidad mundial a denunciar la criminal agresión militar ordenada por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Instamos a que prevalezca el bienestar de nuestras naciones, desde el arte, la creación y la cultura de paz. Sumémonos a la solidaridad con la patria de Simón Bolívar y unámonos en el reclamo al respeto de la vida de nuestros hermanos venezolanos, de la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos.

La Habana, 3 de enero de 2026

Unión Nacional de Juristas de Cuba junto a Venezuela

La Habana, 3 de enero de 2026.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba, DENUNCIA la agresión cobarde de la actual administración del gobierno de los Estados Unidos contra el hermano pueblo venezolano y exige el respeto al gobierno de Venezuela.

El bombardeo ejecutado por Estados Unidos quebranta los artículos 1.2 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas que refrenda fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y de igual manera dispone que las naciones se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Convocamos a los juristas, intelectuales y organizaciones amigas a reclamar ante la Organización de Naciones Unidas, la CELAC, UNASUR y las demás organizaciones de la región y, además:

- Denunciar este crimen internacional y exigir la reparación de los daños humanos y materiales causados al noble pueblo venezolano.

- Exigir el cese inmediato de la detención arbitraria del presidente Nicolás Maduros Moros y de su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, así como los actos de agresión contra Venezuela.

Ratificamos nuestra voluntad de defender la declaración de la CELAC al reconocer a la América Latina como Zona de Paz.

Llamamos a multiplicar la solidaridad de todas las personas de bien del mundo, para que cesen definitivamente los actos de agresión, chantajes y amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra los países de América Latina y en especial Venezuela.

Exigimos amparados por las normas elementales del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas la intervención de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que adopten las resoluciones inmediatas para poner fin a la agresión.

Unión Nacional de Juristas de Cuba