Cuba y Santo Tomé y Príncipe: lazos entrañables (+Audio)

En el Palacio de la Revolución, durante el cálido encuentro, el mandatario recordó que en julio pasado se cumplieron 50 años del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre los dos países.

«El inicio de esas relaciones tuvo un momento muy bello, muy emocionante, muy sentimental, que yo creo que le dio una base fundamental de solidaridad, de cariño, de respeto y admiración, con la creación de un proyecto educacional mediante el cual niños de Santo Tomé y Príncipe vinieron a Cuba», significó el Jefe de Estado.

En tal sentido, acotó que «a partir de ese momento, hemos mantenido 50 años de una relación ininterrumpida, de relaciones excelentes».

Hemos tenido cooperación en varios ámbitos, fundamentalmente, de la salud, la educación; y ahora nos parece muy importante que también, desde su responsabilidad, estemos fortaleciendo los lazos entre nuestras Asambleas Nacionales.

De igual manera, consideró que esta visita «fortalece los lazos parlamentarios, y apoyará también, la profundización de los nexos bilaterales a nivel de Gobierno y Estado».

El mandatario cubano transmitió la «decisión, nuestra voluntad, nuestra disposición, de seguir fortaleciendo, extendiendo y ampliando las relaciones políticas, económico-comerciales y, sobre todo, parlamentarias».

Por su parte, la máxima dirigente de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe fue portadora de la gratitud de su pueblo hacia Cuba.

Para agradecerle por todo lo que su país significa para nosotros, porque independientemente de la cooperación con la educación, con la salud, existe una amistad y una relación casi de consanguineidad.

Más adelante, ponderó que «este encuentro nuestro con usted (Presidente) cierra con llave de oro nuestra visita a Cuba, donde estuvimos casi una semana de trabajo realizando productivos recorridos e intercambios».

En el encuentro también participó el miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, junto a otras autoridades parlamentarias de ambos países.

Durante la agenda de trabajo que cumplió en la isla caribeña -iniciada el pasado 18 de septiembre- la Presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço, rindió homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el Memorial erigido en la Plaza de la Revolución.

Junto a la delegación que la acompañó, visitó el Centro “Fidel Castro Ruz”, donde profundizó en el pensamiento, la obra, la vida y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana; quien tanto alentó la amistad con África y con otros pueblos del mundo.

