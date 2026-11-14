Cuba: una nación pacífica que ofrece solidaridad, aun en tiempos difíciles

Al reflexionar, durante la visita, consideró que ¨ha predominado en este año el producto de la política de máxima presión, la política de auspicio, la política de genocidio, la política de recrudecimiento y bloqueo y también la política de cerco energético¨, y añadió que todo ello ¨ha provocado todo un grupo de situaciones complejas en lo económico y lo social, que lo estamos enfrentando trabajando con las estructuras, desde tiempos de guerra en tiempos de paz, perfeccionando el trabajo de esas estructuras lo que nos permite realizar una labor más integral de atención a todas las problemáticas económicas, políticas y sociales y por eso es tan importante seguir perfeccionando el trabajo de la zona defensa¨.

Asimismo, ratificó que, ¨la zona defensa se nos ha convertido en la labor fundamental y también ratifica todo este concepto de trabajo, lo que hemos venido abordando en los últimos años sobre la importancia del trabajo comunitario¨.

A propósito del escenario actual, el Jefe de Estado enfatizó que ¨una de las características que ha tomado esta política de máxima presión por parte del Gobierno de Estados Unidos, es la reiterada retórica de amenaza de agresión militar a nuestro país, lo que ha implicado que hayamos tenido que activar las estructuras de tiempo de guerra para trabajar en tiempo de paz, y que tengamos un intensivo trabajo de preparación de toda nuestra población para la defensa, en interés de garantizar la estrategia defensiva de la guerra de todo el pueblo, que nos ha permitido ir fortaleciendo todos los componentes de los sistemas defensivos de la zona defensa territorial¨.

Ante integrantes del Consejo de Defensa de Zona de Defensa, en Boyeros, Díaz-Canel también comentó que recientemente, en las últimas semanas, han sido reiteradas las expresiones por parte de voceros y políticos del Gobierno de los Estados Unidos, alentando y ratificando su propósito de agresión militar a nuestro país.

Yo creo que, en las condiciones actuales, lo que tenemos que exigir, que es lo que puede y debe hacer el Gobierno de los Estados Unidos, es levantar y acabar con el bloqueo a nuestro país, es acabar con el castigo colectivo que tiene contra el pueblo cubano, es acabar con toda esa agresión genocida a la que quiere someter a todo nuestro pueblo¨. Y a continuación dijo. ¨en fin, es dejar vivir a nuestro país en paz, dejar que nuestro pueblo que, se ha auto determinado y ratificado en un proceso de construcción socialista, construya su presente y construya su futuro en situaciones de paz.

Igualmente, recordó el reciente reclamo de la comunidad internacional, al ratificar en la votación, la resolución cubana contra el bloqueo en Naciones Unidas, ¨a pesar de todas las presiones que hizo el Gobierno de los Estados Unidos para provocar que un grupo de países cambiaran su voto en apoyo a Cuba y no pudieron quebrar en esa posición de apoyo al pueblo cubano, la voluntad de la comunidad internacional. Y eso es lo que reclama también nuestro pueblo, y es lo que reclama nuestro país, que se acabe el bloqueo y que se acabe la agresión genocida¨.

Cuba no amenaza ni agrede a ninguna nación¨, ratificó, ¨por lo tanto, todos los pretextos que se fabrican para intoxicar mediáticamente la mente de las personas, para crear una matriz de opinión que favorezca la agresión a Cuba, son parte de una política calumniosa, de una tendencia de intoxicación mediática, del uso de la mentira y lo hacen repitiéndola constantemente para construir esas matrices de opinión que pudieran apoyar los intentos del Gobierno de los Estados Unidos.

Escuche y descargue la propuesta radial:

En sus declaraciones,expresó que Cuba es una nación pacífica, ¨es un país que da solidaridad, que incluso en las condiciones tan complejas que estamos viviendo sigue ofreciendo solidaridad y por lo tanto, no significa una amenaza para la seguridad nacional de ninguna nación en el mundo y mucho menos de una nación tan poderosa como los Estados Unidos¨.

Nosotros tenemos la decisión de rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera contra nuestro país y para eso nos estamos preparando. Y cada día con todo este sistema de preparación para la defensa, el país se va fortaleciendo, se logra más cohesión en todos los elementos, en todos los componentes del sistema defensivo territorial, van ganando experiencia todos los cuadros de mando, todas las estructuras de mando y también se va ganando en cohesión y en perfeccionamiento en el funcionamiento de nuestras estructuras desde tiempo de guerra.

El mandatario recordó el ejercicio estratégico desarrollado durante días pasados, ¨eso quedó demostrado cuando realizamos un ejercicio militar a nivel de país, y es lo que vamos apreciando y vamos observando cuando tenemos en los días nacionales de la defensa todas las semanas, y en este tipo de encuentros en zona de defensa, y vemos el nivel de preparación que van adquiriendo nuestros presidentes de zona de defensa y también todos los que participan en esta situación¨.

Finalmente manifestó que, ¨esa es la posición del pueblo cubano, esa es la posición de defensa de la Revolución, de nuestro proceso de construcción socialista al que no renunciamos en medio de la compleja situación que estamos viviendo y para eso estamos llevando a cabo el proceso de las 176 transformaciones económicos sociales a las cuales también les damos un aseguramiento político con un movimiento de masa a nivel comunitario y por supuesto está presente también la preparación sistemática para la defensa¨, concluyó.

Zona de Defensa-Boyeros: incrementar la preparación desde tiempos de paz

A propósito de una nueva jornada dedicada a la preparación para la defensa, Díaz-Canel conoció las acciones para avanzar en la preparación y cohesión del sistema defensivo territorial, en esta zona de defensa, una estructura de tiempo de guerra activada durante tiempos de paz.

Con una población de casi 30 mil habitantes, y un potencial significativo de actores económicos estatales y no estatales, el Consejo de Defensa perteneciente a la Zona de Defensa-Boyeros, centra su mirada en el perfeccionamiento de los planes de aviso para la puesta en completa disposición combativa ante una posible agresión enemiga, el trabajo de las Brigadas de Producción y Defensa, la atención a personas o núcleos de mayor vulnerabilidad, la producción de alimentos con la explotación eficiente de las tierras disponibles, y la atención de servicios básicos como la electricidad y el abasto de agua, este último uno de los de mayor impacto en la comunidad.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó en que las zonas de defensa se han convertido en un componente fundamental, lo que debe conllevar a reforzar las acciones de control y participación popular.

Durante la jornada de este viernes, dedicada a la preparación para la defensa a nivel nacional, acompañaron al Presidente del Consejo de Defensa Nacional, los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; los Generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministros de las FAR y del Interior, respectivamente; y el General de División, José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, además de otras autoridades del Gobierno, y del Partido en la Habana.