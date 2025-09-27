CMHW
Cuba sube al podio de la Asamblea General de la ONU
Foto: PL.

Tomado de Radio Reloj

Sábado, 27 Septiembre 2025 10:06

Veintiocho oradores hablarán hoy en el Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, entre ellos, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien intervendrá en la jornada de este sábado.

Este viernes varios países expresaron su respaldo a la Isla, entre ellos Barbados, ya que la primera ministra de ese país afirmó que, Cuba siempre ha sido fuente de apoyo para muchos en el mundo en tiempos de conflicto, crisis sanitarias y resistencia colonial, sobre todo en África, expresó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de inaceptable la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Washington de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

El presidente de Angola añadió que Cuba tuvo un importante papel en la lucha de los pueblos africanos y ayudó a la caída del régimen racista e inhumano del apartheid en Sudáfrica y a la independencia de Namibia.