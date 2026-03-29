Cuba recibe 15 600 toneladas de arroz donadas por China

Cuba recibió 15 600 toneladas de arroz donadas por la República Popular China, como parte de una asistencia mediante la cual el país asiático entregará a la Isla un total de 90 mil toneladas del cereal en dos rondas de ayuda.

«En nombre del Gobierno y el pueblo cubanos deseo reiterar el profundo agradecimiento por este donativo, que ha llegado en un momento muy oportuno, en medio del complejo escenario que vive el país, por la ilegal y cruel política de guerra y persecución económica del Gobierno de los Estados Unidos», afirmó Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en el acto de recepción, realizado este sábado en la terminal Haiphong del puerto de La Habana.

La actividad estuvo presidida, además, por Déborah Rivas Saavedra, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y por Hua Xin, embajador de la República Popular China en Cuba.

La entrega recibida ahora forma parte de una primera ronda de 30 mil toneladas. De ese total, 4 800 toneladas fueron recepcionadas en enero, mientras que el último lote, ascendente a 9 600 toneladas, será recibido en abril por el puerto de Santiago de Cuba.

Asimismo, la ministra explicó que el arroz será distribuido a la población, así como a centros asistenciales de todo el país.

En el acto también se anunció que próximamente Cuba recibirá un segundo donativo de 60 mil toneladas, que llegarán en cuatro embarques. Dos de ellos serán recepcionados en el puerto de La Habana y los dos restantes en Santiago de Cuba. Con ello, el gobierno chino totalizará 90 mil toneladas del cereal donadas al pueblo cubano en esta ocasión.

Las donaciones son una muestra de los especiales vínculos de hermandad que unen a ambas naciones y de que Cuba no está ni estará sola, enfatizó Díaz Velázquez.

Por su parte, Hua Xin, embajador de China en Cuba, afirmó que la ayuda alimentaria forma parte del paquete de asistencia del Gobierno chino a Cuba y es un reflejo de la solidaridad entre ambos países.

El diplomático enfatizó que, con independencia de los cambios en el contexto internacional, el gigante asiático continuará prestando atención a la amistad especial entre China y Cuba, y apoyará a la Isla en su camino socialista. Además, expresó la voluntad de continuar trabajando conjuntamente para defender la equidad y la justicia internacionales, así como oponerse al hegemonismo.

De igual forma, patentizó la disposición de su país de seguir implementando los consensos alcanzados por los dirigentes de ambos Partidos y naciones, fortaleciendo la cooperación y superando las dificultades para la construcción de una comunidad de futuro compartido.