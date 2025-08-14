Cuba rechaza amenazas de EUA a países que reciben cooperación médica

En su cuenta oficial de X, el Canciller calificó estas declaraciones como una demostración de imposición y agresión, reflejo de la nueva doctrina de política exterior del gobierno estadounidense basada en el uso de la fuerza.

Rodríguez Parrilla reafirmó que Cuba continuará prestando sus servicios de colaboración médica internacional, reconocidos mundialmente por su calidad y humanismo.

«Secretario Estado #EEUU amenaza con restricciones visas vs gobiernos que cuentan con programas legítimos de cooperación médica con #Cuba. Demuestra imposición y agresión con la fuerza como nueva doctrina de política exterior de ese gobierno. Cuba continuará prestando servicios».

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes presiones de Washington contra los programas de cooperación médica cubana, que actualmente benefician a numerosos países en desarrollo.

Cuba en numerosas ocasiones ha reiterado el carácter legítimo y voluntario de estos programas, que han sido destacados en múltiples ocasiones por organizaciones internacionales como la ONU y la OMS.