Cuba reafirma solidaridad con México ante emergencia por lluvias

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez resaltó que esta labor, desempeñada en comunidades como Pahuatlán, en el estado de Puebla, “es expresión de la solidaridad y el humanismo que caracterizan a la cooperación médica que Cuba ofrece al mundo”.

Según reportes de las autoridades mexicanas, hasta el momento se han reportado 64 personas fallecidas y 65 sin localizar, así como 111 municipios afectados y 100 mil viviendas con perjuicios.

Del 6 al 9 de octubre último se registraron intensas precipitaciones derivadas de la Perturbación Tropical 90-E, particularmente en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

De acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, el 8 de octubre cayeron 280 mm en Veracruz y 286 mm en Puebla, lo cual ocasionó el aumento del nivel de los ríos y de los arroyos aledaños a estos estados.