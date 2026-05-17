«Sin excusa legítima alguna, el gobierno de EE. UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar».

Así lo expresó, por medio de la red social X, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien además aseguró que: «medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio gobierno estadounidense».

En ese sentido, el Canciller afirmó que, «Cuba no amenaza ni desea la guerra». Y agregó que la Mayor de las Antillas «defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU».

De su lado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, denunció, mediante la misma red social, que «el esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles».

Además, afirmó que «EE. UU. es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa».

Desde enero de 2026 –con dos órdenes ejecutivas que declaran a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la Seguridad Nacional de EE. UU.– las agresiones a la Isla se han intensificado con el recrudecimiento de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la nación caribeña por más de 60 años, al que se suma el reciente cerco petrolero.

Basadas en falacias sin argumentos sólidos, ambas órdenes colocan al pueblo de la Mayor de las Antillas en una compleja situación, que busca un estallido social para justificar la intervención militar de la Casa Blanca, un guion ya conocido por este país.