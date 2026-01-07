Cuba logró en 2025 una cobertura de vacunación del 95 %

Consideró que aún no se alcanzan los resultados esperados, pero sí se va avanzando en el cumplimiento de las consultas, los terrenos, además de lograrse una cobertura de vacunación del 95 %, índice propio de países del primer mundo.

En el contexto de la celebración por el aniversario 42 de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y del Día del Higienista y Epidemiólogo Cubano, Pomares Pérez subrayó los desafíos epidemiológicos que se enfrentan, ahora con alta incidencia del Chikungunya. Los profesionales de la Salud se han crecido ante esta situación.

Extendió, además, una felicitación a los higienistas y epidemiólogos cubanos, y a los profesionales del Programa de Médicos y Enfermeras de la Familia, y quedó remarcado el quehacer científico y humano de nuestros profesionales, especialmente en el enfrentamiento a la compleja situación de las arbovirosis.