Cuba logró en 2025 una cobertura de vacunación del 95 %
Foto: Tomada de la ACN.

Julio Martínez Molina / Granma

Miércoles, 07 Enero 2026 11:20

Yagén Pomares Pérez, directora nacional de Atención Primaria en el Ministerio de Salud Pública, sostuvo en esta ciudad que, en el año 2025 ese sistema de atención estuvo signado por la reorganización, a partir de transformaciones que incluyeron a más de 450 policlínicos, más de 10 000 equipos básicos de Salud y 760 grupos básicos de trabajo.

Consideró que aún no se alcanzan los resultados esperados, pero sí se va avanzando en el cumplimiento de las consultas, los terrenos, además de lograrse una cobertura de vacunación del 95 %, índice propio de países del primer mundo.

En el contexto de la celebración por el aniversario 42 de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y del Día del Higienista y Epidemiólogo Cubano, Pomares Pérez subrayó los desafíos epidemiológicos que se enfrentan, ahora con alta incidencia del Chikungunya. Los profesionales de la Salud se han crecido ante esta situación.

Extendió, además, una felicitación a los higienistas y epidemiólogos cubanos, y a los profesionales del Programa de Médicos y Enfermeras de la Familia, y quedó remarcado el quehacer científico y humano de nuestros profesionales, especialmente en el enfrentamiento a la compleja situación de las arbovirosis.