Cuba llama a poner fin a la agresión contra Irán y Líbano

A través de un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, el mandatario denunció las operaciones de asesinatos políticos y los ataques indiscriminados que han provocado la muerte de civiles, incluidos niños, y han conducido a una grave escalada en el ya convulso escenario del Oriente Medio.

Díaz-Canel advirtió que, de no detenerse estas acciones, las consecuencias podrían ser impredecibles para los pueblos de la región, así como para la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. En ese sentido, subrayó la necesidad de frenar de inmediato las operaciones militares que intensifican el conflicto y agravan la situación humanitaria.

El jefe de Estado abogó por el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de todas las naciones de la región, así como por el cese de actos que ocasionan daños humanos y afectan la infraestructura civil de los Estados árabes del Golfo, con los cuales Cuba mantiene lazos de amistad y cooperación.

Finalmente, el presidente cubano ratificó el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento, como únicas vías para evitar una mayor escalada y avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.