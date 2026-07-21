«“Cree el ladrón que todos son de su condición”. Nada más acertado para caracterizar el informe del Departamento de Estado contra Cuba, promovido por uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida», denunció este lunes, por medio de sus redes sociales, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Si un país ha espiado y agredido a otro a niveles obscenos, ha sido EE. UU. contra Cuba», aseveró el mandatario, ante las mendaces acusaciones del documento emitido por Washington en el que se acusa a la Isla de ser –según el Departamento de Estado– «el principal patrocinador del radicalismo izquierdista y del tercermundismo en Estados Unidos».

De su lado, Díaz-Canel enfatizó que «son públicas las partidas millonarias que anualmente se destinan a los programas de cambio de régimen en Cuba, apelando lo mismo a la subversión que al terrorismo.

«La historia registra episodios criminales, incluyendo plagas y enfermedades introducidas en Cuba, el dengue hemorrágico que cobró la vida de 101 niños; el derribo de un avión con 73 personas a bordo; las bombas en hoteles; los intentos de magnicidio o la guerra psicológica», señaló.

Asimismo, mencionó «el bloqueo y la dimensión genocida que adquiere con el actual reforzamiento y cerco energético. No hay mayor acto de subversión contra un Estado, concebido y descrito oficialmente por EE. UU. para agotar al pueblo y resquebrajar su apoyo a la Revolución.

«Lo que ha hecho la Revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones, por legítimo derecho.

«Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE. UU.», afirmó.

«El neo-macartismo trasnacional que se reinstaura en EE. UU., desde una corriente claramente fascista, recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba y coartar libertades civiles en EE. UU.».