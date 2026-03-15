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Cuba evoca aniversario 148 de la Protesta de Baraguá

Cuba evoca aniversario 148 de la Protesta de Baraguá

Prensa Latina

Domingo, 15 Marzo 2026 10:07

«Se dice Baraguá y nos asalta desde la historia la intransingencia de Antonio Maceo frente a un pacto sin independencia», expresó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al evocar el glorioso pasaje de la historia cubana. 

«A ese legado de dignidad nos deberemos siempre», escribió el mandatario en el post de la red social X.

Por su parte el primer ministro de la nación, Manuel Marrero, acotó que este hecho histórico colocó las banderas de la Patria en su sitial más alto y reafirmó que la intransingencia cubana permanece intacta.

A 148 años de la Protesta de Baraguá el pueblo de Cuba ratifica al imperialismo que ante el intento de socavar su soberanía dará la respuesta decisiva del Titán de Bronce: «No nos entendemos».

Cuba recuerda esta página de su historia, así como la valentía y firmeza de su protagonista, con inmenso orgullo. No en vano el estandarte del país ha sido un eterno Baraguá.